Kreativitás uralja az egri egyetem új Delta épületét

Modern oktatási terekkel és a kor igényeinek megfelelő eszközparkkal találkozhatunk az egri egyetem megújult Delta épületében. A fejlesztésnek köszönhetően biztosítható majd a diákok gyakorlati és elméleti képzésének minőségi háttere.

Megújult az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) egri Leányka úti Campusának Delta épülete, amelyet szerdán adtak át ünnepélyes keretek között. A beruházás az EKE infrastrukturális fejlesztése című projekt keretében valósult meg ötszáznegyen millió forintból. Ennek köszönhetően ezerháromszáz négyzetméter területen modernizálták az oktatási környezetet, fejlesztették az eszközöket, valamint az oktatást támogató infrastruktúrát.

Dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott, a több mint kétszázötven éves egri felsőoktatás sok mindenre büszke lehet. Egyebek között arra, ahogy az elmúlt évszázadokban fejlődött, vagy ahogy főiskolából egyetemmé vált.

– Ma a felsőoktatásnak az oktatás és tudomány művelésén túl strukturális és tudományos központ szerepe van, ennek az innovációs világban az is a feladata, hogy a környék gazdaságát, társadalmát dinamizálja egy emeltebb minőségi szinten. Ebben a tekintetben is büszke lehet az intézmény – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, az élet beköltözött az új épületbe, amelyben a művészet, a sport, és az egészségtudomány is otthonra talált.

– Az épületet egyetemi hallgatók tudják igazából a mai világ számára működtethető, élhető intézménnyé tenni – tette hozzá.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor elmondta, az egyetem fő profilja a pedagógusképzés, amelyben országos szinten is élen jár. Ugyanakkor az egri felsőoktatásnak több mint hetven éve szerves része a művészeti oktatás is. – Célunk képezni olyan kiváló szakembereket, akik autonóm alkotóként is megállják a helyüket. Oktatóként pedig az átlagosnál jobban ismerik a vizualitás kérdéskörét, felkészültek az oktatás és a kreatív ipar területén újonnan jelentkező kihívásokra – közölte.

Ismertette, a létrejött modern oktatási terek és az oktatásba integrált, kor igényeinek megfelelő eszközpark – sportdiagnosztikai eszközök, művészeti oktatást segítő eszközök, hallgatói munkaállomások – hozzájárulnak a felsőoktatási részvétel növeléséhez és a hallgatók munkaerő-piaci kompetenciáinak és gyakorlati készségeinek javításához.

A rektor felhívta a figyelmet arra is: cél volt, az intézmény gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése, illetve a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, versenyképes szolgáltatások nyújtása. A projekt megvalósításával a hallgatói tereket, tanulók által használt oktatási eszközöket, laborokat újították meg, valamint a létesítmény fejlesztésével a diákok gyakorlati és elméleti képzésének minőségi háttere is biztosítható.