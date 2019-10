Krizantémtenger fogad minket a Heves megyei piacokon

Megyénk piacain két hete jelentek meg a ­temetőkbe szánt cserepes krizantémok. A szálas virágokat a napokban kezdték árusítani. A fajták, színek változatosak, az árak a tavalyihoz közelítenek.

A közelgő halottak napja alkalmából már az elmúlt hétvégén is sokan kilátogattak szeretteik sírjaihoz, ám az igazi nagy roham az elkövetkező napokban várható. A legtöbben ekkor vásárolják meg az ünnep fő kellékeit, a virágokat, koszorúkat, mécseseket. Az elmúlt hetekben a nagyobb bevásárlóközpontok polcai már megteltek az ilyenkor keresett termékekkel, ám a friss, vágott krizantém java részét az utolsó napokban kezdik árusítani megyénk piacain is.

Mindenszentek előtt a választék óriási. A virágok és mécsesek árai a tavalyihoz hasonlóak, azaz minőségtől és nagyságtól függően 100–350 forintig kínálják a szálas krizantémot. A cserepesek ára a nagyságtól függ, piacokon általában 400, boltokban 480 forinttól indul az áruk, ám a legszebbekért 1200–1500 forintot is elkérhetnek. Keresettek a művirágok és a különböző koszorúk, ám a vevők többsége utóbbiból is az élő virágból készülteket részesíti előnyben. A legkisebb koszorúk a piacokon 300 forintért kaphatók, üzletekben 500 forint alatt nehéz ugyanilyet találni. A legolcsóbb gyertyákért 80–100, a teamécsesekért 30–40, a díszes, mintás, nagy méretű lámpásokért akár 1000–2000 forintot is elkérhetnek.

Az ezzel foglalkozó őstermelők hónapok óta nevelik a virágokat fóliasátraikban, de a szedéshez csak nemrég kezdtek hozzá. Az egri piacon járva egy demjéni őstermelőtől megtudtuk, a szálas krizantém nevelése rengeteg munkával jár. Az anyatöveket szaporítással állítják elő, melyekről hajtásdugványokat szednek. A négy-hat leveles dugványokat ezután hormonporba mártják, meggyökereztetik. A vágott virágnak valót szakaszosan ültetik ki júniusban. A nyáron tápoldatozzák, öntözik, gyomtalanítják. Augusztustól az oldalhajtásokat eltávolítják, majd szeptembertől a mellékbimbókat is lecsípik. A virágokat akkor szedik, amikor a virágzat elérte nagyságát, de még belső virágai zártak. Az időzítés nagyon fontos: pontosan mindenszentekre kell hogy pompázzon a virág.

Az egyik vevő, Kovács Tamásné két közepes méretű cserepes és tíz szál szálas krizantémot vásárol. Azt mondja, általában 5-6 ezer forint körüli összeget szán az ünnepre, mert ilyenkor több sírt is felkeresnek a családdal. A legközelebbi hozzátartozók sírjaihoz halottak napján látogatnak ki, s ide a legszebb, nagy fejű krizantémot viszik ki. A mécseseket, lámpásokat már korábban megvette egy bevásárlóközpontban. Meséli, a koszorúkat ő maga készíti az unokákkal. A barkácsboltban megveszi a talpakat, és örökzöld ágakkal, tobozokkal, őszi bogyós ágakkal díszítik. Szerinte ez arra is jó, hogy a gyerekekkel közben elbeszélgetnek életről-halálról, a már eltávozott hozzátartozóktól.

Több árus is megjegyezte, évről évre csökken a forgalmuk az október végi napokon. Az emberek kevesebb pénzt költenek virágra, koszorúra. Akinek kertje van, az otthon, maga nevelgeti a sírokra szánt virágokat, s a koszorúkat is egyre többen otthon állítják össze. A legszebb virágra így is áldoznak, de csokor helyett csupán pár szálat vesznek azokból.