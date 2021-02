Külön kölcsönnel segíti az állam a lakásfelújítást

Nagy érdeklődés övezi az otthonfelújítási támogatást, amelyhez február 1. óta kölcsön is igényelhető. Megkérdeztük, milyen feltételek mellett jár a 3 százalékos kamatozású, kedvező hitel?

A hárommillió forint otthonfelújítási támogatás lényege, hogy az állam állja a költségeknek maximum a felét. Így akár hatmillió forintos felújítás is végezhető az ingatlanon. Az utófinanszírozásos támogatás önerőt feltételez, ennek híján jön jól az államilag támogatott hitelkonstrukció, hatmillió forintig. Van jelzáloga? Nem baj! Az akár tízéves futamidőre kérhető lakásfelújítási kölcsön idén február 1. óta igényelhető néhány hitelintézetben. Csakis egy alkalommal vehetik igénybe házastársak, élettársak, egyedülállók. A kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére biztosítja, az ügyleti kamat nem haladhatja meg a három százalékot.

Mivel a hitel jelzálog alapú, ingatlanfedezet szükséges hozzá, s közjegyzőt, értékbecslőt is be kell vonni a folyamatba. Az sem kizáró ok, ha az ingatlanon már eleve van jelzálog; ekkor érdemes annál a banknál igényelni, amely a korábbi jelzálogalapú kölcsönt adta. Egyelőre azonban kevés pénzintézet kínál otthonfelújítási hitelt. A kölcsön összege legfeljebb a fedezetül felajánlott lakóingatlan forgalmi értékének 80 százaléka, a hitelbiztosítéki értékének 100 százaléka lehet. Önerőre nincs szükség a kölcsönfelvételhez.

Mindazok jogosultak a hitel igénylésére, akik a lakásfelújítási támogatás valamennyi feltételének is megfelelnek. Mindez természetesen már az igényléskor a szükséges dokumentumokkal bizonyítandó. Ha a kérelem jogos, akkor a pénzintézet támogatási szerződést köt vele. A támogatás jogosultságát a Magyar Államkincstár (MÁK), a kölcsönét a választott pénzintézet ellenőrzi.

Amint a MÁK utalja az otthonfelújítási támogatást, úgy a hitel részben vagy teljes egészében ebből kifizethető, méghozzá díjmentesen. A fennmaradó kölcsön alapján a bank – változatlan futamidő mellett – újraszámolja a havi törlesztőt.

A kölcsönhöz kapcsolódó újabb részéletekről a továbbiakban is tájékoztatjuk az Ingatlanbazár olvasóit.