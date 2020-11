Külön protokoll szükséges a koronavírusban elhunytak búcsúztatására

November közepétől temetésen legfeljebb ötvenen vehetnek részt, a módja azonban megválasztható abban az esetben is, ha az elhunyt koronavírus-fertőzött volt. Megkérdeztünk temetkezési vállalkozókat, mi a protokoll, hogyan temetnek, s mennyivel nőtt a munkájuk.

– Ez az év a gyászé a családunkban. Sok szerettünket veszítettük el, és az ezzel kapcsolatos ügyintézés sem volt mindig egyszerű. A legutóbb egy hónapja halt meg közeli hozzátartozónk, aki hívő keresztényként végakaratában azt kérte, koporsóban, a szertartásoknak megfelelően vegyünk tőle búcsút, ha eljön az idő. Mivel kimutatták nála a covid-fertőzést, jelezték, hogy csak a hamvasztása után búcsúztathatjuk. Időbe telt, amíg a szabályoknak megfelelve megszerveztük a temetést. Bár ötven személyben határozták meg a szertartáson való részvétel felső határát, sokkal többen jöttek el, mert szerették hozzátartozónkat. Senkit nem küldhettünk el, ezért arra kértük őket, hogy álljanak távolabb a gyászoló családtagoktól. A személyes részvétnyilvánítástól pedig eltekintettünk. Az ismerősöket kértük, otthonukban gyújtsanak mécsest drága halottunk emlékére – mondta el Judit, aki teljes neve mellőzését kérte.

A portálunk által megkérdezett temetkezési vállalkozás, az egri Fekete Rózsa munkatársa viszont elmondta, ők megadják a lehetőségét a koporsós temetésre, hiszen ezt a tisztifőorvos sem tiltotta meg. Zelei Ákos kifejtette, nagyon elfoglaltak, sok a temetés, így előfordulnak csúszások. Mint mondta, a legkorábbi időpont, amit most vállalnak, e naptól számítva két hét.

– Egyetlen nap leforgása alatt hat-hét búcsúztatásunk van, s a korai sötétedés miatt délután háromkor be is kell fejeznünk a napi munkát – tette hozzá.

A járványban érvényes protokollról megtudtuk: az elhunytak szállításakor kesztyűt és maszkot is viselnek, s ha bebizonyosodik, hogy koronavírusos volt az érintett, akkor védőruhát is öltenek. Szintén covidos fertőzöttre vonatkozik az a szabály, hogy nem lehet nyitott koporsóban temetni, illetve esetükben dupla zsákba helyezik a testet. A temetkezési vállalkozó azonban a nem koronavírusos elhalálozáskor is azt ajánlja, ne nyissák fel a ravatalozáskor a koporsót.

A gyöngyösi HEV-TEM 2003 Temetkezési Kft – nél Stefanovszki Tamásné arról tájékoztatott, zárt helyen, így az irodában, vagy a templomban a temetési szertartás alatt is kötelező a maszkviselés.

– Ezt a temetőben nehéz megkövetelni. A közeli hozzátartozók, akik szorosan körbeveszik a koporsót, általában használnak védőeszközt. Akik a sírok között szétszóródva figyelik a szertartást, leggyakrabban nem viselnek, mert elég messze vannak egymástól – felelt.

A nem fertőző betegségben elhunytakat a szállító egy területen összegyűjtve viszi el, de a koronavírusos áldozatait csak egyesével szabad szállítani. A krematóriummal előre időpontot kell egyeztetni, mert ott nem tárolják a holttestet, hanem azonnal hamvasztják. Tapasztalatai szerint az ötven személyes létszámkorlátozást náluk eddig nem sértették meg.

A gesztelyi krematóriumot is kérdeztük a tapasztalataikról. E hely szolgáltatásait Heves megyei eseteknél is biztosítják. Tóth Zoltán ügyvezető érdeklődésünkre elmondta, az utóbbi időszakban a halálozások száma sajnos megnőtt. Ez érzékelhető a hamvasztásban is, mely jelentős feladatot ró a gesztelyi üzemre. Sokasodó feladataik ellenére is a hetente beszállított elhunytak 90-95 százaléka még azon a héten sorra kerül. Tehát ez a feladat ma nem jelent még problémát, vagyis a halálozás és a temetés közti időtartam meghosszabbodásában a hamvasztás nem játszik szerepet.

– Ez azt jelenti, hogy ha a magas esetszámok miatt többletfeladat keletkezik, ebből a hozzátartozóknak ez plusz kiadásuk nem származik. A járvány megjelenése számunkra azt jelentette, hogy a vírus miatt elhunytakra külön protokollt kellett kidolgozni. Dolgozóinkat egyedi védőruhával, védőeszközökkel látjuk el. A gépjárműveket, illetve az üzemet rendszeresen fertőtlenítjük. Olyan munkaszervezést alakítottunk ki, hogy dolgozóink védelmét a műszakbeosztással is biztosítsuk – részletezte.