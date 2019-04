Különleges Álom Part fogadja majd a Tiszanánára érkezőket

Elkezdődtek az előkészületek a dinnyésháti strandon, ahol július elején átalakított strand és kikötő várja a fürdőzni vágyókat. Új színpad és játszótér, pavilonok, homokos plázs és megújult sétány ékesíti a területet.

Hétszázmillió forint kormányzati forrásból fejlesztik hét településen – köztük a megyénkben Tiszanánán, Kiskörén, Sarudon és Poroszlón – a Tisza-tavi szabadstrandokat. A tervek szerint június 30-ra elkészülnek a beruházásokkal – jelentette be a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke, Piroska Miklós március végén Abádszalókon.

A Magyar Turisztikai Ügynökség döntése alapján a Tisza-tavi strandfejlesztési program keretében több mint 82 millió forintos beruházásból újul meg a Tiszanána-Dinnyésháton található Álom Part. Továbbá a kikötőn 250 millió forintos fejlesztést hajtanak végre, amelyet Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból valósítanak meg.

Dr. Tóth József, Tiszanána polgármestere a Heol kérdésére elmondta, már elkezdődtek az előkészületek a dinnyésháti strandon, ahol elvégzik a 800 méteres kerékpárút aszfaltozását, a 200 négyzetméteres terasz burkolását, valamint napelemet szerelnek fel az épület tetőszerkezetére.

– Kicserélik a terasz bútorzatát is, amely színvonalasabb, korhoz illőbb külsőt kölcsönöz majd az épületnek, ezenkívül megújul a büféhez tartozó női és férfimosdó is – fogalmazott a községvezető. – Átalakul a strand bejárata és a kerítés egy része, újjászületik a színpad is és száz négyzetméterre tesznek le térkövet. A területen található három – egyenként ötven ember befogadására alkalmas – sátor helyére két, rendezvények lebonyolítására alkalmas, fából készült, cseréptetővel ellátott pavilont építenek. Továbbá hat méter hosszú, mindkét oldalán lenyitható büfékocsi, s egy teljesen új játszótér várja majd az ide érkező vendégeket.

Terveik között szerepel egy homokos föveny kialakítása, s felújítják a kézi kompot is. De a terméskőből készült sétány is megújul.

– Átépülnek a napozóteraszok, amelyekre strandbútorok is kerülnek, s színes napernyők, homokos plázs fogadja majd a strandolni vágyókat – részletezte dr. Tóth József. – Iszaptalanítják a strandot és a kikötőt, felújítják a vízbe ugráshoz épített ugródeszkákat és a 25 négyzetméteres hajókikötő stéget is. Lecserélik a szemeteseket és egységesítik az információs táblákat.

Arról is szólt a polgármester, hogy újjáépítik a szigeteket összekötő fahidakat is. Az egyik szigeten kis kilátó létesül, amihez úszóműnek is használt sétaút vezet, melynek oldalához csónakokat lehet kötni, ezzel növelve a kiköthető csónakhelyek számát.

– A strand felújításával egyedi arculatot kívánunk kialakítani, vonzóbbá szeretnék tenni a partszakaszt – zárta gondolatait dr. Tóth József.