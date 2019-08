Különleges, Dobó kori leletekre bukkantak az egri várban

Nyáron is gőzerővel haladnak a fejlesztési munkák.

Nemrégiben újabb toronydarut állítottak fel az egri várban, amelyre a Zászlódomb építése, és a nagy mennyiségű kőanyag mozgatása miatt van szükség – mondta el lapunknak Dr. Kelenik József. A Dobó István Vármúzeum szakmai igazgatóhelyettese hozzátette, jelenleg két helyen építkeznek a várban. Az északi oldalon már jelentősen előrehaladt a Zárkándy-bástya rekonstrukciója, a déli oldalon pedig három ponton is kezdődtek munkálatok. Egy új, korszerű fogadóépület alapozása készül a déli kapu melletti területen, de hamarosan indul a Varkoch-kapu rekonstrukciója is, az itt beépítendő kőanyag mozgatása miatt is volt szükség az új darura. Emellett a várudvaron épül az északnyugati ágyúdomb, közismert nevén a Zászlódomb.

Kelenik József arról is szólt, utóbbi régészeti feltárása során különleges, Dobó kori leletek is előkerültek. A szakemberek a Dobó István építette ágyúdomb cölöpszerkezetének maradványaira bukkantak, de egyéb jelentős felfedezésre is jutottak.

Kifejtette: a török korban a tüzérség elleni védelem, valamint a gyors kivitelezhetőség miatt az új erődítések túlnyomó többsége földből és fából épült. Az egri vár ostromra történő felkészítése során Dobó István is számos így épült elemmel erősítette meg a várat. A mostani felfedezés azért is fontos, mert a föld-fa szerkezetű erődítések építési szerkezetéről, pusztulékonyságuk miatt nagyon keveset tudunk. A jelenlegi ásatás egyik legfontosabb eredménye, hogy feltárta és tisztázta a Dobó-féle ágyúdomb pontos helyét, építési szerkezetét. Az ásatás során egy I. Ferdinánd korából származó ezüst dénár segítette az építkezés datálását.

A szakember hozzátette, a régészeti munkák a tervek szerint a teljes terület feltárásával augusztus 16-án érnek véget. Az építkezés alatt a Dobó István Vármúzeum kiállításai zavartalanul látogathatóak. A várba délről, a belváros felől érkező vendégek a Varkoch-kapu helyett a Hippolit-kapuban épített lépcsőn át juthatnak fel.