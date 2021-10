Az Egri Szimfonikus Zenekar nyolcadik alkalommal rendezi meg Európában is különlegességnek számító kamaraopera-fesztiválját október 8-a és 17-e között. A rendezvénysorozat az Önmagunkért címet viseli. A programon többek között két ­ősbemutató, gasztropera, két gyerekelőadás, daljáték, opera és flashmob is várja a közönséget. A kínálatról Szabó Sipos Máté karmestert, az Egri Kamaraopera Fesztivál művészeti vezetőjét kérdeztük.

– Miért az Önmagunkért címet kapta az idei fesztivál?

– Az Egri Kamaraopera Fesztivált elsősorban önökért, vagyis a közönségért hozzuk létre, de önmagunkért is, mert hisszük, hogy az önmagunkról és a világról való szabad, művészi gondolkodás felemelő varázsa az egyik legfontosabb éltető erőnk, amely semmivel sem helyettesíthető élményt, reményt és értelmet ad életünknek a nehézségek közepette is.

– Különleges ősbemutatókkal készülnek.

– Igen, a záró- és a nyitónapon egyaránt. Az immár kéthetesre bővült fesztivál első előadása az Elcserélt fejek című kamaraopera bemutatója, mely október 8-án lesz a Kepes Intézetben. Szalai Katalin kiváló zeneszerző kortársunk Thomas Mann sok humorral átszőtt elbeszélése nyomán írott kisoperája Mátrai Diána Eszter dramaturg zseniális librettójával egy remek, elgondolkodtatóan szórakoztató darab, mely fiatal előadógárdával, Philipp György ötletes rendezésében igazán különleges élményt kínál minden korosztálynak. Az indus köntösbe öltöztetett szerelmi háromszög történetében mindenki szó szerint elveszíti fejét azért, hogy végül igazán önmaga lehessen.

Örülünk, hogy Egerben hívhatjuk életre ezt az előadást, melynek szép jövőt remélünk.

A fesztivál utolsó napján október 17-én, vasárnap szintén a Kepes Intézetben, az egri kötődésű Magda Dávid orgonaművész és zeneszerző Sinfonietta című nagyzenekari művének ősbemutatóját tartjuk, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit.

– A fesztiválon több program is kötődik jubileumhoz.

– Egyaránt tisztelgünk a 230 éve elhunyt Mozart, a 280 éve elhunyt Vivaldi és a 140 éve született Bartók Béla előtt. Továbbá a Gasztropera műsorában a 100 éve elhunyt Saint-Saën és a 180 éve született Dvorák műveit is játsszuk. Szombaton a Főegyházmegyei Könyvtárban pedig az egyetlen, Magyarországon megtalálható Mozart-levelet mutatjuk be a közönségnek 16 órától, majd 17 órától a Budapesti Kamaraopera és a Savaria Barokk Zenekar produkciójában Mozart első daljátékát, a Bastien és Bastienne-t láthatják. Ezen a csodálatos helyszínen lesz még egy előadásunk: október 16-án, szombaton, 17 órától Amour, cruel Amour! címmel francia barokk est hallható a nemzetközi hírű Károlyi Katalin operaénekes és művésztársainak előadásában.

Az egri bevásárlóközpontba is elvisszük Mozart zenéjét: október 14-én, csütörtökön, 17 órától az Egri Szimfonikus Zenekar flashmobbal lepi meg az arra járókat.

A Harlekin Bábszínház 18 éven felülieknek szánt bábkomédiája Casanova történetét varázsolja elénk Vivaldi zenéjével október 15-én, pénteken, este 8 órától. A fesztivál záróprogramján Bartók Béla: A Kékszakállú herceg vára című művének szcenírozott, vizuál-operakoncert változata hangzik el a Coopera produkciójában.

– A tervezett előadások között gyerekeknek szánt darabokat is találunk. Melyek ezek?

– A zenekar és a fesztivál egyik fontos küldetése a gyerekek zenei nevelése, épp ezért minden évben kínálunk nekik is előadást. Idén kettőt is: október 10-én, vasárnap, 11 órától a Moll tündér álma című zenés bábjátékot láthatják a legkisebbek, október 14-én, csütörtökön, 10 órától pedig Dobszay Meskó Ilona – Tarr Ferenc: Rigócsőr király című zenemeséje várja a kicsiket a BonBon Matiné előadásában.

– Az egyik legkülönlegesebb rendezvény a Gasztropera estjük. Idén kit látnak vendégül?

– Október 9-én, szombaton, este 7 órától Supreme címmel rendezzük meg a programot, melyen a SVÉT, a Stílusos Vidéki Éttermiség éttermeinek egyedülálló fogásaival és egri borászok kiváló boraival várjuk a bor- és gasztrokultúra szerelmeseit. Erre a különleges estre egy igazán „best of” menüsor készült, s már összeállt a borkínálat is: a St. Andrea, Tóth Ferenc, Kovács Nimród és Gál Tibor pincészetének nedűit kóstolhatják meg vendégeink. Az est sztárvendége pedig egy olyan művész, aki számos világhírű operaház – többek között a milánói Scala, a londoni Royal Opera House, a chicagói Lyric Opera, a New York-i Metropolitan Opera – színpadán fellépett már, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy most az Egri Kamaraopera Fesztivál vendégeként köszönthetjük. Rost Andrea, Kossuth-, Bartók-, Pásztory- és Liszt Ferenc-díjas világhírű opera-énekesnőt hallhatja a közönség, az Egri Szimfonikus Zenekar kíséretével.