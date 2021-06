Különleges módszerrel segít a tanulási gondokon a tarnamérai szakember

Sok gyermek küzd ­tanulási nehézségekkel, figyelemzavarral, mely ­problémákra akad hatásos módszer, ám nem mindenkinek ­elérhető. A neurofeedback tréning még napjainkban sem kellően elterjedt hazánkban. B. Torbavecz Csilla célja, hogy mihamarabb támogatott módon, még a hátrányos helyzetűeknek is elérhető legyen.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

Otthonában várt minket a tréner, hiszen itt is alakította ki azt a különálló helyiséget, ahol a neurofeedback alkalmakat tartja. Az eredetileg némettanárként és óvodapedagógusként tevékenykedő Csilla elmesélte, három lánya van. A másodszülött gyermekénél jelent meg a diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia is.

– Vele jártunk neurofeed­back tréningekre, s hatalmas változásokat tapasztaltunk nála – idézte fel. Mint mondja, a kislány egyre jobban kezdett teljesíteni az iskolában, s ez kellő visszaigazolást jelentett neki. Ám az ilyen agytornák viszonylag drágák, s nem elég belőle egy. Utána érdeklődött hát, milyen lehetőségei vannak, ha saját maga szeretne trénerré válni, s ezáltal segítene a gyerekeknek is.

A tanfolyam elvégzése közben már benyújtotta pályázatát a neurofeedbackhez szükséges gép megvásárlására. Az eszköz nem olcsó, s ráadásul a tengeren túlról kellett beszerezni.

– A gépre mindenképpen beruháztunk volna, de nagyon örültünk itthon, hogy sikerült a pályázat, így könnyebb volt az indulás is – fogalmazott. 2017-től bő fél évet ezután csak azzal töltött, hogy teljesen ingyen, önként jelentkezőket vizsgált, s tanulmányozta őket. Igyekezett minél több tapasztalatot szerezni.

Hogy ne csak a képzelőerőre bízza mindazt, amit még mondani szeretett volna, arra kért, hadd végezze el a vizsgálatot rajtam. A kényelmes székben ülve nekem semmi más dolgom nem volt, mint az előttem lévő képernyőn figyelni a lejátszott videót. Rögtön azután persze, hogy felhelyezte a készülék tappancsait a fejtetőm meghatározott pontjaira. Kulcsfontosságú, hogy ezek jó helyre kerüljenek, hiszen így lehet pontos képet alkotni. Számára az is gyorsan nyilvánvalóvá vált, ha igazítani kellett valamelyiken. Hozzátette – amit mindenkinek elmond –, nem kell megijedni, a vizsgálat teljesen fájdalommentes.

Elérhetőbb lenne támogatással

E módszert szélesebb körben is elérhetőbbé kellene tenni. Sok gyereknek akad tanulási nehézsége, de a kezelés legtöbbször nem kezdődik el. A módszer még nem eléggé ismert, de anyagi okok is állnak e mögött. A tréning pedig hosszú távú eredménnyel szolgálhat. Remélhetőleg egyszer szakértői javaslattal is igénybe lehet venni a szolgáltatást, támogatott módon.

Az elektromos érzékelők az agyhullámok jeleit továbbítják a számítógépbe, s a kapott értékeket egy szakértő szem már percek alatt tolmácsolni is tudja. Csilla szerint a vizsgálat alatt volt némi figyelemzavarom, így azt is megmutatta, miként lehet ezen javítani.

A végén elmondta, hogy sok kisgyerekkel dolgozott már együtt, s nagyon jó érzéssel tölti el, hogy valóban tudott rajtuk segíteni. – Foglalkoztam már sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekkel is – mondta. Hangsúlyozta, hogy mindenki figyelmét felhívja már a legelején, hogy csak akkor van értelme elkezdeni a terápiát, ha valóban végig tudják vinni. Mindez az eredményességet szolgálja. Azt is elmondta, hogy a terápiák száma teljesen egyénre szabott. Lehet az tíz, húsz, de negyven alkalom is, s a kortól függetlenül bárki igénybe veheti. B. Torbavecz Csilla szerint hasznos volna, ha a neurofeedback módszer államilag támogatottá, s így elérhetőbbé válna minden olyan gyerek számára, akinek szüksége van rá. Hogy ne az anyagiak szabjanak határt a fejlődésnek.