Egyeseknek katapult jut, másoknak ólomnehezék.

Sosem baj az, ha az ember egóját nem hagyja kihűlni a becsvágy. Merthogy az élet másképpen porcióz; olyan nincs, hogy valaki már mindent megkapott, s elfogyott a lába alatt a lajtorja. Mindig van feljebb, kinek itt, kinek amott – a kútmeder sóderzaccos alján éppúgy, mint a tiara árnyékában. Csupán az első lépést nehéz megtenni, s az utána következőket.

Persze, a hendikepszabály nem mellőzhető. Előfordul, hogy egyeseknek katapult jut már az induláskor is, de a többieknek ólomnehezék. A létrafok hágásának is megvannak az íratlan törvényszerűségei: vállakra, nyakakra, fejtetőkre taposva is működik az araszolás, csak jó érzékkel keresendő a megfelelő testrész. Néha nem is láb kelletik ehhez.

A következő fázis az önmérséklet. Az okos juhászbojtár nem akar fél nap alatt számadóvá válni, a bölcs hóhérsegéd is kivárja a sorát. A szamárlétra nemcsak az urban legend része: ha mást tapasztalnál, ott valami bűzlik – hacsak nem aranyból öntötték a bölcsőd. Ám ez igen ritka, mint a marsallbot az őrmester zsebében.

Hogy miben bízhatsz, ha nem kizárólag a szerencsét hajtod? Leginkább, hogy nem adod magad mindenféle szélnek, hanem a kellő irányba fordítod a vitorlád. S ha ezerszer felborít, nekifeszülsz ezeregyedszer is. Lehet, hogy így sem haladsz egy métert se előre, de este jólesik az ágy, és hidd el, az álmaid is lehetnek olyan gömbölyűek, akár egy országalma.