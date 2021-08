Küszöbön áll a kenyér drágulása Heves megyében is

Hamarosan, feltehetően az ősztől, többet kell fizetnünk a pékárukért. Ennek a legfőbb oka a liszt árának emelkedése, de mindehhez hozzájárul még a villamos energia, a csomagolóanyag, a szállítás, továbbá a munkabér költségeinek a növekedése is.

A kenyér ára az idei esztendő első felében nagyjából nyolc-tíz százalékkal emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a fehér kenyér kilója tavaly óta több mint harminc forinttal nőtt, és kis híján elérte a 400 forintot. Ebben az évben ősszel viszont el is érheti, sőt meg is haladhatja azt.

– Tapasztalhattuk, hogy sajnos már az aratáskor jóval magasabb volt az új búza ára az elmúlt évhez képest, és nem várt módon drasztikus emelkedésnek indult – tájékoztatta portálunkat az Egri Malom Zrt. vezérigazgatója. Előházi Irén hozzátette: ráadásul kevesebb búza termett, jóval kisebb hozammal, és a minőségben is meglehetősen nagy az eltérés.

Véleménye szerint elkeserítő, hogy a kereskedők, a takarmánykeverők felsrófolják az árakat, és arra biztatják a gazdákat, hogy ne adják el a búzát a raktárakból. Tehát a rendkívül magas gabonaárak miatt a malmok is emelésre kényszerülnek, ami hamarosan megjelenik a sütőipari termékek ellenértékében, a liszt- és a kenyérárakban, valamint az áruházláncok polcain.

A vezérigazgató úgy gondolja, emiatt is szükséges lenne, hogy a pékek, továbbá az áruházláncok fogadják el az áremelést, mert ezt az extrém magas alapanyagárat a feldolgozóknak bizony nehéz kigazdálkodniuk.

A sütödék egyelőre kivárnak. Megkeresésünkre az Andornaktályán működő Kurdi Family Pék Kft. ügyvezető igazgatója a Hírlapnak elmondta, számukra is gondot okoz az, hogy nemcsak a liszt, hanem a pékáruk elkészítéséhez szükséges egyéb alapanyagok ára is folyamatosan növekszik, nem beszélve a bér- és üzemanyagköltségekről.

– Ennek ellenére – tette hozzá Kurdiné Nagy Klára – nálunk egyelőre nincs drágulás, továbbra is körülbelül 70–80 fajta pékárut állítunk elő, hagyományos, kovászos technológiával.

A szakember reméli, hogy a küszöbön álló áremelés miatt nem kell majd kivezetni egyik terméküket sem. Közlése szerint annyiban változtak az elmúlt időszak vásárlási szokásai, hogy nem az egykilós, hanem a fél- vagy negyedkilós, minőségibb kenyeret keresik náluk a vásárlók.

A megyeszékhelyi központtal működő Hesi Kft. ügyvezető igazgatója szerint hozzájuk is be fog gyűrűzni az áremelés, de egyelőre tudják tartani az áraikat.

Ők ugyan boltot nem üzemeltetnek, de több Heves megyében működő diszkonttal is szerződésben vannak, így vásárlóként nagyon sok helyen találkozhatunk az elkövetkezőkben is a termékeikkel. Jelenleg száznyolcvanféle pékárut állítanak elő, továbbá huszonöt fajta réteslapot sütnek. Megtalálható náluk az említetteken túl a kész, a szárított, a fagyasztott vagy éppenséggel a hűtött péksütemények kínálata is.

Nagy Lajos kiemelte mindezeken túl, hogy az eddigi tapasztalataik alapján a náluk készített pékárukat átlagosan harminchárom százalékkal többért kínálják a vevőknek a velük megállapodást kötött boltok, de ha tényleg bekövetkezik a jósolt lisztáremelés, akkor sajnos tovább fogják hárítani a drágulást a vásárlókra. Hogy azután ez mikor következik be, azt egyelőre egyik szakember sem merte megjósolni.