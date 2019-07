Kutya meleg: szakembertől kértünk tanácsokat, hogyan tartsuk kedvencünket biztonságban

A június az idén ­évszázados melegrekordot döntött, s még a július is igazin kánikulával indult hazánkban. Az időjárás persze, nemcsak az embert, de a háziállatokat is alaposan megviseli. Az állatvédők szerint ilyenkor fokozott gondoskodást igényelnek kedvenceink, de a ház körüli haszonállatok is.

Egri olvasónk, Szabó Lajos egy nagy testű kutyát és egy spánielt tart otthon. A Heolt azzal az észrevételével kereste meg, hogy szerinte sokan vannak, akiknek fogalmuk sincs, hogyan kell bánni kedvenceikkel olyan kánikulában, ami júniusban és eddig július elején is volt. Ő érzékeli, hogy a német juhászkutyája szabályosan szenved a hőségtől.

Célszerű állataink vizét többször is cserélni

Társy Diána, az egri Állatokat Védjük Együtt Alapítvány vezetője szerint minden állat számára probléma a rendkívül meleg időjárás, amihez most még társulhat a magas páratartalom is. – Mi is azt tapasztaljuk, hogy a kutyusok erősen szenvednek a hőségtől – mondta az ismert állatvédő. – A legfontosabb, hogy biztosítsuk számukra a megfelelő vízmennyiséget, ami ilyenkor elengedhetetlen. Napi szinten pótolni kell a kánikulában elveszített folyadékmennyiséget. Ez a megszokottnak a többszöröse is lehet, így célszerű több alkalommal is vizet cserélnünk, friss vizet adnunk nekik. Hiába áll ott az ibrik, ha abban a víz felhevült. Nem hűt, nem olt szomjat. Ha nincs árnyék, akkor még gyakrabban szükséges vizet pótolni. Hogy miként kezelhető a hőség okozta probléma, attól is függ, hány állatunk van.

Gond, ha érzéketlenné válik a kedvencünk

A szakember a Heol kérdésére kifejtette: az állatok izzadni nem tudnak, másként vezetik le a hőt. A talpukon, a fülükön keresztül például, illetve lihegéssel. A nagyobb szőrű állatoknak nehezebb elviselni a kánikulát. Hasznos éppen ezért például a birkákat megnyírni. Amikor komolyabb a baj, azt olyan jelek mutatják, mint hogy erősen zihál a kedvencünk, folyik a nyála, érzéketlenné válik, a külvilágra nem reagál.

– Ilyen esetekben azonnal árnyékos helyre kell vinni, vízzel lassan hűteni, illetve állatorvost hívni akkor, ha a tünetek nagyon komolyak – sorolta. – Például, ha erős a testhőmérséklet növekedése, az már nem húzható le segítség nélkül. Az ilyet mindenképpen kritikus állapotnak tekinthetjük. Kutyáknál a 38,4 és 39,4 közötti testhőmérséklet a normális. Annak emelkedésekor náluk rögtön lázról és egyáltalán nem hőemelkedésről van szó. Negyven Celsius- fok fölött ugyanolyan halálos kimenetelű lehet, mint az embernél.

Ventilátorral is segíthetünk

Társy Diána megosztotta velünk egy ismerősének a történetét is, aki nyulakat tart kedvencként. Szavai szerint ne gondoljuk azt, hogy ebben a hőségben jól elvannak a nyuszik a bármennyire is gondozott és komfortos ketrecben. Az elmúlt hetekben tapasztalt őrületes melegben célszerű őket is kifutóban tartani. Befakkozva nem bírják ugyanis. – Akár ventilátor beállításával is segíthetünk nekik a testük hűtésében, mint tette azt az ismerősöm. Nem mellékes szempont, hogy a tápanyag víztartalmára is ügyelni kell, különösen a rágcsálóknál. A hiedelmekkel ellentétben a szárnyasok sem tűrik jól a meleget – tette hozzá.

Még nyitott ablaknál is forró az autó

Az állatvédők tanácsait a nagy nyári hőség idejére több helyen is megtalálhatjuk. Részben nyomtatásban, s nagyobb terjedelemben leginkább a különböző internetes portálokon. Ezekből a legfontosabbakat válogattuk most ki. Lényeges szabály, hogy nagy melegben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük – ajánlják. A kedvencünk, de akár a haszonállatunk számára is mindig legyen egy hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon elhúzódhat. Számukra az élelem mellé – ­naponta több alkalommal is – friss ivóvizet kell biztosítani.

Kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban, még nyitott ablaknál se. Ha módunkban áll, nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfőképp ne kívánjunk tőle csúcsteljesítményt. A lakásban a sötétítés, a ventilálás segítheti a meleg átvészelését. Ha úgy látjuk, nagy a baj, a gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet.