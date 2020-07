Lakásfelújításra is költenének Gyöngyöspatán a szegregációs kártérítésből

Múlt hét pénteken Horváth László, a térség országgyűlési képviselője bejelentette, hogy aznap a szegregációs per érintettjeinek elutalták a kártérítés összegének első felét. A városban jártunk, s a fejleményekről érdeklődtünk.

– Most is úgy vélekedünk, hogy az oktatás lett volna az a megoldás, ami nagyobb jót hoz, és megőrzi a békét. A jogerős bírósági döntést azonban végre kell hajtani. Gyöngyöspata a kormány segítségét kérte, ennek eredményeképp ma reggel a Kúria jogerős ítélete szerinti összeg első felét elutalták az érintetteknek, az az összeg megközelítőleg ötvenmillió forint. A fennmaradó részt pedig egy hónapon belül kapják meg – jelentette ki Horváth László még a múlt pénteki sajtótájékoztatón.

A képviselő az M1 csatorna kedd esti műsorában pedig kifejtette: a helyiek azt látják, hogy olyanok posztolnak a Facebookon, kezükben köteg pénzzel, akiket ők nem úgy ismernek mint áldozatokat, hanem mint elkövetőket. Miattuk nem lehetett se tanítani, se tanulni, miattuk kellett elhagyni az iskolát, tőlük féltek társaik.

Szerda délután a városban jártunk. Kérdéseinkre a gyöngyöspataiak közül néhányan válaszoltak csupán, ők sem szívesen, és a nevét ez alkalommal nem vállalta senki. Ezt azzal magyarázták, hogy nem akarják nyilvánosan az álláspontjukat hangoztatni az ügyben.

Egy, a Bajcsi-Zsilinszky út közelében lakó férfi szerint a hétvégén a szokásosnál is hangosabb volt a kisváros romák által lakott része.

– Egyébként is zajosabban élik a mindennapjaikat. Közösségi oldalam nekem nincs, így nem tudom, hogy fotózkodtak-e a pénzzel. Most péntek és szombat este viszont már-már tűrhetetlen volt a zaj és a zene. Azóta egyébként nem történt semmi különös, gondolom, aznap ünnepeltek – vélekedett.

Egy középkorú hölgy is elmondta, amit hallott. Úgy tudja, hogy bútorra és házfelújításra költenének a szegregációs per nyertesei közül jó néhányan.

– Használt, jó állapotban lévő bútorok iránt érdeklődnek a városban, ágyat és szekrényeket vettek. Ezek alapján úgy gondolom, hogy egy részük hasznos dolgokra fordítja majd a pénz nagyobb részét. Persze abban biztos vagyok, hogy nem mindegyikük tesz majd így. Bizonyosan lesz, aki elherdálja az összeget – fogalmazott. Szomszédja szerint nem csupán a berendezés korszerűsítése, hanem a tetőfelújítás is téma már egy ideje azoknál, akik a kártérítés egy részét kézhez kapták most.

Két helyi roma férfi és egy nő nem vette tolakodásnak a kérdéseinket. Ők ismerik a per néhány nyertesét, s egyöntetűen azt mondták, hogy rossz állapotban lévő házaik felújításra költenek: fürdőszobát, tetőt, kerítést csinálnak most ezek az ismerősök, rokonok.

Szerettük volna megkérdezni az érintetteket is arról, hogy mit kezdenek most a megítélt kártérítéssel, hiszen ők azok, akik tételesen cáfolni tudják a sok helyen elhangzott kritikát, már amennyiben akarják. Csemer Géza, a Gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azonban telefonos megkeresésünkre leszögezte, nem akarnak az érintettek nyilatkozni, hiszen ez magánügy.