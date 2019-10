Lakatos Lilla szerint is csak nyerni lehet a Tündérszépek versenyen

Hogy többek között miért éri meg indulni, arról a Magyarország Szépe 2019-es különdíjasával, a túrkevei Lakatos Lillával beszélgetett a Szoljon.hu.

– Nincs mit veszíteni a jelentkezéssel, főleg, ha a fotózáson is részt vesz a jelölt – kezdte a fiatal szépség. – Olyan élményekkel lesz gazdagabb, melyeket később bármikor kamatoztathat. Ezeknek pedig egy jövőbeli versenyen veszi a legnagyobb hasznát. Egyébként a kiálláson, a magabiztosságon szintén sokat fejleszt, ha valaki megméreti magát. A legfontosabb talán pedig az, hogy az ember még több oldalról, mélyebben megismerheti önmagát.

Lilla sokak példaképe lett A gyönyörű lány nevét az idei Magyarország Szépe versenyen ismerhette meg az ország. Lilla nagy esélyes volt a koronára, ám a közönség díj, melyet végül elnyert, talán az első helynél is beszédesebb eredmény hozott számára. A megméretésen a közösségért, leginkább a gyerekekért való kiállás volt a legfőbb célja. Ehhez tartja is magát, az esemény óta több táborban járt, főleg szülővárosában. Motivációs beszélgetésekkel, színpadi mozgás tanításával segíti a kicsik és nagyok fejlődését. A gyerekek és kamaszok példaképként kezelik, mindenhol nagyon várják a vele való találkozást.

Lilla abban is próbált tanácsot adni a jelentkezőknek, hogy miként készüljenek fel egy fotózásra.

– Próbáljanak otthon a versenyzők. A saját testét mindenki jól ismeri, így a kevésbé előnyös oldalát, testrészeit szintén. A tükör előtt állva fel lehet mérni, hogy milyen póz és beállítás a legmegfelelőbb, melyikben érzi jól magát az illető. A tekintet és arckifejezés szintén nagyon fontosak, a tükörben gyakorolva ezek is jól kitapasztalhatók.

S, hogy milyen sminket érdemes választani? „A túlzásokat kerüljék, de egy fotózáson megengedettek az erősebb színek, hogy látszódjanak a képeken. Egy megfelelő alapozó elengedhetetlen, némi pirosító szintén sokat jelent. Ami lényeges még, hogy a teljes smink legyen összhangban a versenyző személyiségével és harmonizáljon a bikinivel, ruházattal. Emelje ki az arc jellegzetességét, szépségét.” – összegezte.

Megéri Tündérszépnek lenni!

A dicsőség mellett számtalan nyeremény várja a hölgyeket a Tündérszépeken: már a megyei fordulóban például 50 ezer forintos H&M vásárlási utalvány üti a legszebbnek választott lány markát, de a többi továbbjutó is több tízezer forint értékű utalványt kap. A 10 millió forint összdíjazású versenyen ezek mellett egzotikus utazások, egyéves modellszerződés és autóhasználat is gazdára talál.