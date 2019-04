Lassan piszokfészek válik az elhagyott, üres ingatlanokból

A népességében fogyatkozó falvakban egyre nagyobb problémát okoznak az elhagyatott, üresen álló és egy idő után megroggyanó házak. Nem csak a balesetveszély miatt kellene a romokkal kezdeni valamit, a település arculatát is alaposan elcsúfítják a piszokfészekké váló ingatlanok.

A térség legtöbb településén érdeklődhettünk volna, a jelenség ugyanaz: az elhagyott, szépen lassan megroggyanó házak veszélyt jelentenek és csúfítják a falut. Petrik László, Egerfarmos polgármestere szerint szinte megoldhatatlan helyzetet teremt, hogy sok helyen jelzálog van a házon, a bank a tulajdonos már, kitűzik valamilyen összeggel árverésre, akár ötszörösére is, mint amennyit ér, s tovább őket nem érdekli. Azt hiszik, hogy azt a hitelt, amit nem túl felelősen kiadtak, azt majd be tudják hajtani. Az épület közben összedől, számos olyan ház van, amelyikről már a cserép hiányzik, 5-10 éve nincs karbantartva, de a bankot nem érdekli.

– Az árverésre kínált ingatlan ugyan a kihirdetett ár 50 százalékával már elvihető lenne, csakhogy még annyit sem ér. Felelőtlenül odaadták a pénzt, de legalább azt a keveset, amit az ingatlan megfelelő állapotában megkaphatna, azt se kérik, hanem a többszörösét akarják. Nem kel el, így össze fog rogyni. A probléma másik része, hogy ott marad az összedőlt ház piszokfészeknek. Egy így maradt ingatlanról a törmeléket 1-1,5 millió forint áron viszik el Tiszafüredre. Nagyon nagy jogi hiányosságok vannak ezen a téren. Sokan felvetettük ezt már, de megoldás egyelőre nincs – mondta a faluvezető.

Szerinte nagyon nagy probléma ez, és egyre nagyobb lesz mindenhol. A bankra ugyanúgy kellene vonatkozni a törvénynek. Nemcsak az ingatlant és lakókörnyezetet lenne köteles rendben tartani mindenki, hanem a ház előtt lévő árkot és járdát is.

Balázs Zoltán, Kompolt polgármestere szerint is sok vidéki településen okoznak gondot az elhagyott házak, amelyeket bizonyos körök illegálisan megbontanak, ezért részben balesetveszélyesekké válnak, ugyanakkor rendkívüli módon elcsúfítják a falut, rontják az élhetőségét. A faluvezető szerint az önkormányzat megpróbál tenni az áldatlan állapotok megszüntetéséért. Ennek érdekében vették fel a kapcsolatot a járási hivatallal, a katasztrófavédelem megyei igazgatóságával. A ­jogi lépéseket is megtették, felszólították például a tulajdonosokat a rendezés érdekében.

– Intézkednünk kellett, mert a balesetveszély az épületek romló állapota miatt csak fokozódik, veszélybe kerülnek a megroggyant házakba játszani bejáró gyerekek is. Döntött az önkormányzat arról, hogy a jogszabályokat figyelembe véve a bontásba is beavatkozunk. Három kritikus ingatlanon sikerült felszámolnunk eddig a balesetveszélyt és rendezetté tenni a telket. Tettük ezt úgy természetesen, hogy a jogi feltételeket alaposan körbejártuk. Ezekre a házakra egyébként érvényes bontási határozat volt. Az önkormányzatnak, a polgármesternek felelőssége és feladata is, hogy lépjen, különben nem történik semmi. Mi megtettük – mondta Balázs Zoltán.