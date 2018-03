Látványos a változás: újdonságokkal készülnek az Urániában

Áprilisban nyitja meg újra kapuit a nagyközönség előtt a közkedvelt Uránia Mozi. A helyiek már régóta hiányol­ják az egri ­filmszínházat, amely 2016-ban zárt be felújítási munkálatok miatt. Megkérdeztük, mi történt az elmúlt időszakban, és milyen­ újdonságokkal várják majd a filmek szerelmeseit.

– A vendégek már az érkezés első pillanatától szembesülhetnek majd változásokkal, hiszen a külső homlokzat is megújul, valamint a belső terek nagy része is új ­dizájnt kap – kezdte a újdonságok felsorolását Berényi Tamás. Az Agria Film Kft. ügyvezetője elmondta, a bejárat, vala­mint a büfé rész is új köntöst kap, a munkálatok a mozi minden részére kiterjednek.

– Újak lettek a bejárati ajtók, a büfé pedig látványosabb és kényelmesebb lesz, ráadásul egy különleges barrisol­ lámpát is kap majd, így a megvilágítása is egyedi lesz. A vizesblokkjaink is megújultak, bővítettük a női mosdót, valamint­ egy új, mozgáskorlátozottak számára is elérhető illemhelyet­ is kialakítottunk – sorolta az ügyvezető. Hozzátette, a munkálatok még javában zajlanak, de áprilisra minden a helyére kerül.

Az épület belseje felé haladva még több újdonság látható, a belső előtér is új burkolatokat, valamint világítótesteket kapott, de a mozitermekben is komoly változásokat tapasztalhatnak majd a látogatók.

– A leglátványosabb változást a művészfilmek kedvelői vehetik észre, teljesen megújul az Illés György terem. Új dizájn és korszerűbb berendezés várja majd az ide jegyet váltókat. A nagyteremben elsősorban azt szerettük volna, ha megmarad az eredeti Uránia-hangulat, hiszen ez különösen fontos az ide látogatóknak. Persze, néhány újdonság itt is tapasztalható, az első és az utolsó sorból eltávolítottuk az asztalokat, székek kerülnek a helyükre, így harminckét fővel nő a befogadóképességünk. Teljesen megújult a padlózat, és a székeket is kicseréljük, kényelmesebb lesz a mozizás élménye – sorolta Berényi Tamás. Aláhúzta, számos olyan kevésbé látványos fejlesztés is megvalósult, amely elsősorban a nézők biztonságát szolgálja.

– A vészkijáratok számát növeltük, és biztonságosabbá tettük a menekülő-útvonalakat. Ezen felül beszereltünk egy teljesen új tűzjelző berendezést is, és az épület elöregedett villamos hálózata is teljesen megújult. Emellett a burkolatok cseréje is megvalósult, ez azért fontos, mert sok felület a szakemberek szerint már tűzveszélyes volt. Korszerűbb, szebb és biztonságosabb lett az épület – összegezte az ügyvezető.