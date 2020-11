Látványos szakaszba értek a rekonstrukciós munkálatok az egri várban (fotók)

Az ország egyik leglátogatottabb múzeumának állagmegóvó felújításait a Modern Városok Program keretében végzik el. A vár központi területének előkészítéseként a helyszín teljes körű ­régészeti feltárása és az ehhez kapcsolódó bontási és romlefedési munkák már megtörténtek.

Az önkormányzat területfejlesztési ügyintézőjétől megtudtuk, a fejlesztés részeként elkészültek az ­engedélyezési és kivitelezési tervek, s hét jogerős építési engedély is az önkormányzat birtokában van már. Bori Attila ezek között említette egyebek mellett a székesegyház rekonstrukcióihoz kapcsolódó, a Dobó Palota, a Gótikus Palota és az északi várfal építési engedélyét. Emellett az északi bejárathoz tervezett út és parkoló megépítéséhez szükséges örökségvédelmi engedély is megvan már.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részeként turisztikai célú beruházások jöhetnek létre. A projekt megvalósítása konzorciumban történik a vezető Nemzeti Örökségvédelmi NKft.-vel, az egri önkormányzattal és Dobó István Vármúzeummal. A beruházásokat mintegy másfél milliárd forint uniós forrásból, valamint több mint 460 millió forint hazai forrásból valósítják meg.

Mint fogalmazott, ennek keretében a déli fogadóépület már közel szerkezetkész állapotban van: a külső szigetelés, valamint a belső burkolási, elektromos és gépészeti munkák vannak még hátra. Terveik szerint mindezek jövőre elkészülnek, a pénztárépület a látogatók előtt megnyitható lesz.

Szintén az említett program részeként újul meg a Varkoch-kapubástya is, melynek kőfalas építési munkálatai is hamarosan meglesznek. A ­felső és alsó szint burkolása, a farkasverem falazása maradt még hátra.

– Jövőre műszakilag már ez is teljes lehet, de mivel az építési daru hatósugarában van, így a látogatók előtt még nem lehet megnyitni majd – fogalmazott.

Az ágyúdomb körüli munkálatokban ugyanakkor teljes áttervezésre volt szükség, a kívánt funkciók megtartása mellett. A tavalyi régészeti feltárás során ugyanis az eredeti kőfalakat is megtalálták a szakemberek. E területre egy hetven férőhelyes mozitermet álmodtak meg, pénztár-üzlet kiszolgálórésszel, valamint vizesblokkokkal. – Az új kiviteli tervek elkészültek, s az örökségvédelmi engedély is megvan már – mondta Bori Attila. Hozzátette, jelenleg a téli állagvédelmi és előkészítési munkákat végzik el.

Úgy fogalmazott, az említett fejlesztések célja az egri vár komplex turisztikai fejlesztése, s a nemzeti emlékhelyhez méltó turistafogadás feltételeinek biztosítása. – Kiemelkedő jelentőségű műemlék komplexum révén fontos az egyes helyszínek állagvédelme, s hogy a szintén műemléki épületegyüttesek jelentőségükhöz méltó állapotba kerüljenek – vélekedett a szakember.

Nem csak az állagmegóvás volt a cél

Idén júliusban készült el a Zárkándy-bástya, aminek felújítását a Modern Városok Program keretében végezhették el. Az impozáns építmény rekonstrukciója két ütemben valósult meg, a projekt 623 millió forintba került. E felújításban is nagy hangsúlyt kapott az állagmegóvás, ugyanakkor az idegenforgalmi jelentőségét is figyelembe vették. Így a látogatók már egy, a vár alatt húzódó kazamatarendszerben különleges tárlatvezetésen is részt vehetnek. Emellett a helyet úgy alakították ki, hogy akár céges rendezvényeknek is kiváló helyszíne lehet.