Legyen kiszámítható a taxi ára Egerben is!

Hatósági fix ár bevezetését szorgalmazza az egri taxisok nagy része annak érdekében, hogy senki ne fuvarozhasson irreálisan magas összegekért. Vannak ugyanis olyan vállalkozók, akik a megszokott ár akár többszörösét is elkérik egy-egy útért, ám ennek minden egri taxis megissza a levét.

Molnár Csaba, a City-Eger Taxi Egyesület ügyvezetője a november 29-i közmeghallgatáson fordult az egri képviselő-testülethez az említett ötlettel. Mint mondta, vannak olyan, független vállalkozó taxisok, akik a megyeszékhelyre érkező turistákat kiemelten magas áron szállítják. Ezzel azonban minden egri taxisra hatással vannak, az ő megítélésüket is rontják. Ugyanis a csalódott utasok ezt követően – mivel többnyire nem emlékeznek, milyen taxival utaztak – azoknál az egri taxitársaságoknál tesznek panaszt, és rontják le interneten is a minősítésüket, akiknek semmi köze az utazásukhoz. Ezért Molnár Csaba azt kérte a grémiumtól, hogy Budapesthez hasonlóan Egerben is egy fix, korrekt árat vezessenek be a taxisoknak, azaz az önkormányzat szabályozza a taxisok fuvardíját, hogy senki se fuvarozhasson ettől eltérő áron. Szerencsés lenne a budapestivel teljesen megegyező hatósági fix tarifa. Az országban dolgozó 9 ezer taxisból 7,5 ezer a fővárosban tevékenykedik.

– Egerben már hosszú évek óta rendezetlen a taxisok helyzete. Két bejegyzett, a törvényi feltételeknek megfelelő, fuvarszervezési engedéllyel rendelkező taxitársaság működik, és rajtunk kívül vannak még független vállalkozók. Többnyire rájuk jellemző, hogy a buszpályaudvar, a Szépasszonyvölgy és a vasútállomás környékén drosztolnak – azaz várják az utasokat – ahonnan a turistákat a megszokott ár akár többszöröséért szállítják. Mivel a városban még szabad áras a taxizás, ezt hivatalosan megtehetik. De az utasok nem szívesen fizetnek több ezer forintot egy mondjuk ezer forintos útért, és sokszor felháborodottan veszik tudomásul a magas fuvardíjat. Ezek a vállalkozók tevékenységükkel elriasztják az utazóközönséget – fejtette ki Molnár Csaba. Hozzátette, a városnak is jobb lenne, ha egy hatósági fix ár lenne bevezetve hiszen az a cél, hogy a vendégek, elégedetten távozzanak városunkból. Azonban egy hazaút előtti kellemetlen taxis incidens rossz szájízt okozhat, ami senkinek nem jó.

– A budapesti taxisoknak jót tett a szabályozás. Többéves tapasztalat, hogy kiszámítható és tervezhető a fix viteldíj, a kontárok kiszorultak a piacról. Ott a 700/300/75 ár van érvényben, azaz hétszáz forint az alapdíj, háromszáz forint a fuvardíj kilométerenként, a várakozásért pedig percenként 75 forintot kell fizetni. Mi, a társaságoknál dolgozó taxisok, jelenleg is ugyanezzel a tarifával dolgozunk, csak az alapdíjunk tér el valamivel.

Molnár Csaba felhívta a figyelmet, hogy a taxik műszerfalán, valamint a jobb hátsó ajtaján is kötelező feltüntetni a díjtáblázatot. Ezenfelül a taxitársaságok honlapján működik díjkalkulátor, ahol ki lehet számolni, hogy a tervezett út mennyibe kerül majd, érdemes előre tájékozódni.

Tavasszal jöhet új rendelet Megkerestük az üggyel kapcsolatban az egri önkormányzatot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a képviselő-testület a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi hatóság és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdekképviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével, rendeletben megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit. Ennek első lépéseként az önkormányzat levélben megkereste a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát (HKIK) és a Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségét, kérve, hogy vizsgálják meg: indokoltnak tartják-e a rendelet megalkotását. Az önkormányzat információi szerint a HKIK meg fogja keresni a területén működő taxis társaságokat és taxis egyéni vállalkozókat, és közös álláspontjukat tolmácsolja majd az önkormányzatnak. Várhatóan a jövő év tavaszán kapnak választ, és ez alapján lehet önkormányzati döntést hozni egy esetleges rendelet megalkotásáról.

