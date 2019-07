Lelakott albérlet: akár jogvita is lehet a vége

– Szörnyű állapotokkal szembesültem, mikor felmentem a lakásba – panaszolja egy egri ingatlantulajdonos, aki nemrég adott ki szobát egy fiatal férfinak. Napok óta nem tudta elérni a lakóját, aki egyhavi bérleti díjjal tartozott neki, ezért döntött úgy, szétnéz az ingatlanban. Ekkor látta a pusztítás nyomait, s csak a hűlt helyét találta az albérlőjének.

– A konyhába érve megromlott ételmaradékokat, több borosüveget, műanyag palackokat láttam – mesélte. A hűtőszekrény is megrongálódott, kaotikus volt a helyzet. – Még csak három hónapja élt itt, de festeni kell, mert a fal piszkos, foltos lett, s a vakolatot is leverte. Az egyik szekrény mindkét ajtaját letörte, a teraszon pedig csikktengerbe botlottam – tette hozzá.

Kíváncsiak voltunk arra, mit tehet ilyenkor a tulajdonos, aki bérleti szerződést kötött albérlőjével, s kéthavi kauciót is kért. Megkérdeztünk egy egri jogászt, terelheti-e jogi útra az esetet a főbérlő.

– A bérleti szerződést írásban fel kell mondani, a kiköltözés önmagában nem szünteti meg a bérleti jogviszonyt – kezdte dr. Chikán Zoltán Szilárd ügyvéd és ingatlanforgalmi szakjogász. Közölte, a bérlet felmondására a megkötött szerződés az irányadó, ennek hiányában a lakástörvény rendelkezései lépnek életbe.

Ha a bérlő a megadott időpontig nem fizet lakbért, a bérbeadó köteles őt írásban felszólítani. Ha ennek nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó újabb nyolc napon belül írásbeli felmondással élhet. Az elmaradt bérleti díj s a kaucióval nem fedezett kár megtérítésére a bérbeadó fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet közjegyzőnél.

Ezt megküldik a bérlőnek, aki ha az átvételtől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás jogerőssé válik, s ­megindítható a végrehajtási eljárás. Ha a bérlő a követelést vitatja, s ellentmondást terjeszt elő, az ügy peres eljárássá alakul. Dr. Chikán szerint az ügy jogi útra terelésekor, bírósági pernél akár évekre elhúzódó jogvitára számíthatunk, a per megnyerésekor is kétséges lehet a végrehajtás eredménye.

Így kössünk szerződést!

Hamarosan kihirdetik a felvételi ponthatárokat, indul az albérletvadászat. Az egri árak elég borsosak, egy kisebb lakást is akár 80–100 ezer forintért adnak ki. Hogyan érdemes bérleti szerződést kötni? Mindenképpen tanácsos biztosítékot (kauciót) kérni a bérlőtől, ezzel kellemetlenségektől óvhatja meg magát a bérbeadó. Feltétlenül írásban szerződjünk! Szóban nem köthető érvényes lakásbérleti szerződés. A kaució összegét szerződéskötéskor határozzák meg, ez általában egy–három havi bérlet díj, s egyoldalúan nem módosítható. A szerződésben a kaució összegén túl azt is érdemes rögzíteni, az összeg mire terjed ki, és mi lesz a sorsa a szerződés lejártakor. Így adott esetben a rongálási kár is fedezhető belőle.