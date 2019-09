Lélekben gazdagodtak, szórakoztak szihalmi kicsik és nagyok

Járási Egészség- és Családi Napot szervezett az elmúlt hétvégére a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület. Az érdeklődőket a Magyar Tár-Házban fogadták gazdag programmal. Az idén 13. alkalommal megrendezett esemény fókuszában a lelki egészség állt. Az egyesület elnöke is erre helyezte a hangsúlyt köszöntőjében.

A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület 2006 óta rendezi meg az egészségnapot. Minden évben egy-egy téma köré szervezik a programot. A szombati eseményen a lélek egészségére tették a hangsúlyt. Köszöntőjében Galyasné Dósa Katalin, az egészségnap megálmodója korábbi emlékét osztotta meg a publikummal. Egy előadáson az volt a feladat, hogy állítsanak fel fontossági sorrendet életük dolgaiban. Sokan önmagukat vagy fel se sorolták, vagy a végére tették. A témavezető erre úgy reagált, hogy ez rossz gondolkodás.

– A több évvel ezelőtti történet idején önzőnek tartottam az előadót. Időközben azonban rájöttem, hogy a legnagyobb önzőség az, ha nem első helyre tesszük magunkat, mert a gyerekeink, szeretteink a környezetünkben lévők akkor boldogok, akkor érzik jól magukat, ha mi boldogok vagyunk és jól érezzük magunkat – fogalmazott köszöntőjében az egyesületi elnök, utalva az egészségnap tematikájára.

Galyasné Dósa Katalin a Heolnak azt mondta, mint szervezőnek óriási megtiszteltetés, hogy évről évre egyre nevesebb előadók tisztelik meg a rendezvényüket. Annak pedig kifejezetten örül, hogy ezzel a komoly témával is meg tudták tölteni a Magyar Tár-Házat. Sokan vették igénybe a tanácsadásokat, szűréseket is. A gyerekek élvezték a nekik szánt programokat, igazi komplex nap volt.

A 2006 óta egyesületi tag, Barnáné Úri Katalin önkéntes lapunknak azt mondta, hogy imád ennek a közösségnek a részese lenni, mert példaértékű dolgokat tesznek.

– Nemcsak a rendezvényekre – Civil Expo, Egészségnap, Mikulásrendezvény – gondolok, hanem az egyesületnek arra a szemléletformáló hatására is, amivel megnyitja az emberek szívét. Tényleg elértük, hogy a támogatóknak köszönhetően, mindig van élelmiszer az enni adok ételdobozban. Jobban figyelünk egymásra. Népszerű és alapgondolat az önkéntesség, az önzetlen segítségnyújtás. Ez egy jó baráti közösség, ahol tesszük a jót, minden érdek nélkül, ahogy a szívünk diktálja – sorolta a szervezet segítője.

Az eseményen érdeklődőként résztvevő Zele Viktória arról szólt, nagyon fontosak az ilyen nyílt rendezvények. Ezeken emberibb, közvetlenebb a találkozás, mint hivatalos formában a kormányhivatallal, egészségfejlesztési irodával, rendőrséggel, tűzoltókkal és más szervekkel.

– Megmérettem a vérnyomásomat, meg a vércukorszintemet – mesélte. – Olyan cégek standjainál voltam, amelyekről eddig még nem is hallottam, sok új dolgot is tanultam. Ritka az olyan rendezvény, mint ez, ahol az egész családot programok várják és még ebéd, ajándék is van.