Lenne igény a kisiparosokra Egerben is

A fogyasztói világ reklámdömpingje azt sulykolja az agyunkba, hogy mindig újat vegyünk, mert ez jár nekünk. Eközben a még javítható eldobása a szeméthegyeinket növeli, és ma is szükségleteket szolgáló, ősi szakmák kihalásához vezet.

Megszámlálhatatlan új portéka kínálja magát vásárlásra csábítva a forgalmas belváros csillogó kirakataiban. A hozzájuk képest már-már kopottasan szerény cégtábláikon cipészek, szabók, órások és más mesterek kínálják szolgáltatásaikat javításra, méretre alakításra, egyedi holmi készítésére nem ritkán eldugott kapualjakban, belső udvarokban. E kisiparosok szerint a régit legtöbbször kár eldobni, mert jól használhatóra képesek javítani, divatosra tudják átformálni.

A Frankó Cipészet Kft. műhelyében Keimer Lajos cipészmester arról beszélt, hogy idősek és fiatalok vegyesen járnak hozzájuk. A megrendelések mennyiségét nézve, télen nagyobb az igény a javításra, mert a téli cipők drágábbak, s a zordabb időjárás miatt jó minőségűnek kell lenniük.

– Egészen leharcolt lábbeliket is behoznak – mondta Keimer Lajos –, olyan is volt, hogy otthon szétrágta a kutya. Ezeket darabokra szedjük, a felsőrésztől a talpig felújítjuk, béleljük, úgy rakjuk újra össze. Sokan vannak, akik a kényelmességén túl is ragaszkodnak egy-egy cipőhöz. Méretre újat készítünk, de egyedi darabokat is vállalunk, hagyományőrző csoportoknak korhű viseletet. A vár és a színház gyakran kéri a segítségünket – összegezte a cipész.

Keimer Lajos megmutatta azokat az aerobik-versenycipőket is, amelyeket sportegyesületek igényei szerint tervezett, s országszerte használnak.

Nagyné Karanyicz Ildikó a felsőrészek készítésével foglalkozik. Elmondása szerint cukrász szeretett volna lenni, de nagyapja nyomdokaiba lépve mégis cipész lett.

– Az a szépsége ennek a szakmának, hogy minden cipő más feladat elé állít – sorolta Nagyné Karanyicz Ildikó. – Alkotómunka ez a javából, a javításon túl készítünk egyéni kérésre lábbelit akár fénykép alapján is. Előfordul, hogy valakinek megtetszik egy modell a boltban, de nem kap a méretére. Most épp 48-as lábra valóval foglalkozunk. Ortopéd cipőket is készítünk, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a fazon ne tűnjön ormótlannak. A régi idők technikáitól sem riadunk vissza, éppen minta alapján varrunk csizmát faszögezett bőrtalppal.

Csapó Norbert harmadik generációs órásmester elmondta, karórát az idősebbek hordanak, a fiatalok legfeljebb divatból, nosztalgiából, mert a szülőé, nagyszülőé volt. Nála már többen javíttatnak, mint vesznek újat.

Papp Gáborné francia női szabómester, a Joli Szabóság tulajdonosa szerint a fiatalok körében egyre nagyobb divat a nagymama szekrényében túrt ruhák trendivé alakítása.

– Egy rakott szoknyából két szűket tudunk varrni, ahogy éppen az illető alakja megkívánja – közölte Papp Gáborné. – Apróságokat is elvégzünk, átvarrunk gombot, stoppolunk. A combközépnél szétfeslett farmert ragasztós vászon bevasalásával megerősítjük, és saját színnel átgépeljük.

Mindhárom szakma utánpótlása elkeserítő. Szakképzés már nincs, a mesterek kiöregszenek, a fiatalokat nem érdekli ez a munka. Papp Gábornénak negyvenhárom év alatt kilenc tanulója volt, abból három maradt a pályán. Szerinte a kisipari szakmák leértékelődtek, s óriási bajok vannak a felfogással is. Mindenki bársonyszékbe akar ülni jó fizetéssel. Az a véleménye, hogy az iskolai technikaórák elmaradásával siklott rossz irányba a dolog, ott a gyerekek megismerhették a kézi munka szépségét. Ennek híján a virtuális világ másfelé tereli a figyelmüket. Keimer Lajos szerint, amikor már nem lesz mester, aki átadja a tudást, vagy mindent kidobunk, vagy próbálunk az internetről ilyen-olyan szintű ismeretet szerezni a reparálásra. A minőségi munkához azonban hosszú inasévek, tapasztalat, szorgalom és a szakmai iránti alázat kellenek.