Lépésről lépésre indítják újra a régi életet a Mátrában

A Mátra évről-évre növekvő idegenforgalma is zuhanórepülésbe került a járványidőszakban. A síszezon javított az összképen, s most bizakodó a hangulat. A kerékpárosokat várja a környék.

A járványügyi szabályok enyhülésével érezhetően megnőtt a mozgás Gyöngyösön és a hegyekben is, számolt be portálunknak Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke. Szerdán járta körbe a mátrai szálláshelyeket, prospektusokkal töltötte fel azokat a környék látnivalóiról. Elmondta, hogy a szállodákba, vendégházakba folyamatosan növekvő számban érkeznek a védettségi igazolvánnyal rendelkező turisták, akik szívesen forgatják a tájékoztatókat.

– A rendezvények tekintetében még sok a bizonytalanság az egész térségben – közölte Benkő Béla. – Ezért idén nyomtatásban nem érdemes eseménynaptárt kiadni. Egyre szűkebb a határidő a második félév programjainak megjelentetésére is. Egyelőre mindenki kivár, mikor lehet igazi nagyszabású dolgokat szervezni. Az nagyon jó hír, hogy az emberek vágynak a kikapcsolódásra, ez látszik a szobafoglalások emelkedő számában is. A gyöngyösi Tourinformhoz is sokan betérnek tájékozódni a szórakozási lehetőségekről. Az érdeklődők igényeinek kielégítésére az iskolai szünet kezdetétől újra nyitva lesz szombaton és vasárnap is a városi irodánk. Eddig inkább a Mátra erdeire összpontosult az ideérkezők figyelme a járványban biztonságosabb túrázás és persze télen a síelés miatt, ott eddig is folyamatosan működtettünk egy információs pontot. További bizonytalanságot szülhet az idegenforgalomban, hogy a többnapos osztálykirándulásokra, jelen helyzetben csak június 15. után lesz lehetőség. Jó lenne, ha sok tanár és diák a nyári szünetben kedvet érezne a közös országjáráshoz, a járvány előtt májusra már tele voltak osztályok foglalásaival a mátrai szálláshelyek. Sokat lendíthetnek a helyzeten a jelen, illetve a közeljövő sporteseményei. Az idén júniusban először elrajtoló kétnapos helyi kerékpárverseny, a Tour de Gyöngyös támogatásában már mi is részt veszünk. A most zajló Tour de Hongrie résztvevői viszont idén nem kerekeznek a város utcáin – foglalta össze az elnök.

A szerdán indult körverseny szombati, mátrai futama iránt érdeklődőket Eisenkrammer Károly, a viadal főszervezője arról tájékoztatta, hogy a versenyzőket idén egyfajta buborékban tartják, nem mehet a közelükbe senki. Fotók, interjúk még a sajtó részére sem lehetségesek. A verseny útvonala mentén szinte bárhol lehet szurkolni, de a kékestetői befutó közvetlen környékét lezárják. A Mátraházáról odáig vezető bekötőutat viszont nem, a drukkerek gyalogosan vagy kerékpárral felmehetnek, csak az utolsó háromszáz méter lesz biztonsági terület. A főszervező hangsúlyozta, hogy a verseny teljes területén kötelező a maszkviselés és a biztonságos távolságtartás.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya arról adott hírt, hogy a verseny ideje alatt rendőrségi forgalomirányítás mellett dinamikus, ideiglenes, teljes pályazárral járó mozgó forgalomkorlátozással számolhatnak az érintett szakaszokon a közlekedők. A kiemelt helyszíneken az útellenőreik is segítik a rendőröket.