Lépten-nyomon meglopta szolgálatadóit a hírhedt gyöngyösi cselédleány

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

HATVANI HIRLAP. TÁRSADALMI HETILAP. 1903. JÚNIUS 2.

Hatvany Deutsch Sándor adományt ajánl föl a városnak.

Olvasóinkhoz!

E rendkívüli számunk kiadására egy városunkat érintő nagy, nemes célú elhatározás adott okot, melyet Hatvany Deutsch Sándor kegyurunk járásunk fejével Zaleski Imre főszolgabíróval és városunk főjegyzője, Farkas Dezsővel tegnap minden feltűnés kerülésével közölt.

(…) Pünkösd ünnepét kegyurunk arra használta fel, hogy édesatyja emlékét városunkban létesítendő nemescélú intézményekkel örökítse meg. Hatvanban létesítendő, ez idő szerint még határozottan meg nem jelölhető emberbaráti intézmény létesítésére 16.000 korona összeget ajánlott föl. Hogy a nagyszerű adomány leghelyesebben milyen emberbaráti célra fordítható, azt pillanatnyi elhatározással a meghívottak sem ajánlhatták, és ma még mi sem jelezhetjük e tekintetben a közvélemény óhaját, mivel kegyurunk nagyszerű ajándéka még csak e sorok útján lesz nyilvánvalóvá. Legközelebb azonban visszatérünk erre.

Egy másik, szintén nemes elhatározásából fakadó adománya a kegyúrnak a hatvani izraelita hitközségnek szól, nekik ugyanis 5.000 korona összeget ajánlott fel. Evégből, adománya hovafordítása céljából ugyancsak itt időzése alkalmával magához hívatta dr. Graf Fülöpöt, a hitközség elnökét, ki a kegyúr előtt annak a véleményének adott kifejezést, hogy az adomány egy paplak építésére legyen fordítható, melyhez a kegyúr készséggel adta hozzájárulását.

E nagylelkű adományokon kívül a kegyúr saját költségén parkirozza a kastélya előtt elterülő térséget az útvonalig, és annak állandó fenntartásáról is gondoskodik.

A kegyúr megismételte már előbbi elhatározását is, a római katolikus templom és plébánia lak restaurálására nézve, és eközben közölte vezetőinkkel a templom kibővítése tekintetében elfoglalt álláspontját. Tartózkodás nélkül kijelentette a kegyúr, miképp az ezen kérdésben hozzá eljutott kívánalmak nem teljesíthetése nyugtalanították lelkiismeretét, és hogy kegyúri kötelességei tekintetében többek között a budapesti ügyvédi kamara elnökétől kért jogi tanácsot. Arra az álláspontra jelentkeztek, hogy semmiféle jogszabály nem kötelezheti akár új templom emelésére, akár a meglévő kibővítésére. Lelkiismeretének és kegyúri kötelességének is eleget tesz, ha templom és plébánia karbantartásáról állandóan gondoskodik, ami elől kitérni nem is kíván, és a szükséges intézkedések meg is tétetnek azok restaurálására (…)

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1901. SZEPTEMBER 15.

Kenyér és zabszállitás.

A m. kir. kassai honvédkerületi parancsnokság pályázatot hirdet többek közt a Miskolczon és Egerben állomásozó honvédcsapatok 1902. évi kenyér és zab szállitmányára. Szükséges Miskolczon 82115 adag kenyér, 257 mm. zab. Egerben 73000 adag kenyér, 121 mm. zab. Ajánlati tárgyalás Miskolczon a honvéd kezelő tiszti irodában október 3-án d. e. 10 órakor. Csakis irásbeli ajánlatok vétetnek figyelembe. Ezen szállitásra a miskolczi kereskedelmi és iparkamara az érdekeltek figyelmét felhivja.

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1896. DECZEMBER 22.

Regényes hajlamu cselédleány.

Kádár Borcsa, gyöngyösi szolgáló leányban meg volt a hajlam a regényes élet iránt, amit még fokozott benne urnőjének könyvei, melyben oly szépen volt megirva a szegény leány története, a ki grófnévá küzdötte fel magát, hogy ő is kedvet kapott e „felküzdéshez”. A regényesség mellett azonban egy csunya prózai tulajdonság is ki volt fejlődve a nagyra törő lányban, ugyanis nagyon szerette a másét. Igy lépten-nyomon megkárositotta szolgálatadóit, a kik mindig csak akkor vették észre az elemelt tárgyak hiányát, mikor a lány már tul volt árkon-bokron.

Kádár Borcsa végül megelégelte a szolgálatot s Kis-Terennén a világot jelentő deszkákra lépett, a hol szépségével kisebb szerepeiben is feltünést keltett. De keze enyvességét megérezték kollegái is, kikről több apró tárgyat szerzett el emlékül s végre innen is megszökött s visszatért Gyöngyösre, a hol felismerték az egykori lopással vádolt szolgálót s a rendőrség elcsipte abban a sötét helyiségben szállásolta el, a melynek „hüvös” a közönséges neve.