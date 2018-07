Lesz, ahol vonat helyett busz jön

Vasúti felújításokat és pályakarbantartási munkákat végez különböző vonalakon a MÁV Zrt. a közeljövőben.

A vasúttársaság közleménye szerint egyes vonalakon módosított menetrend szerint közlekednek majd a járművek, máshol azonban pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Folytatódik a Budapest és Hatvan közötti szakasz több pontján is a pályafelújítás, melynek szeptember 8-ig tartó szakaszában számos vonat módosított menetrend szerint közlekedik majd egyebek között a hatvani, füzesabonyi és egri vonalakat érintően is. A módosítások többnyire a kora reggeli és késő esti járatokat érintik. Egyes hatvani elővárosi vonatok nem közlekednek, helyettük az egri és sátoraljaújhelyi vonatok állnak meg minden megállóban Hatvan és Budapest között. Mint írják, a későbbi munkákhoz igazodva további módosítások is várhatók a felújítás befejezéséig.

A Füzesabony-Eger vonalon augusztus 1-6-ig éjszakánként pályakarbantartást végeznek majd este nyolctól reggel hat óráig. Az esti és a kora reggeli vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek majd. Felhívják a figyelmet, hogy az említett időszakban a pótlójármű Andornaktályán az Iskola autóbusz megállóhelyen áll meg.

Tudatják, Kisköre és Abádszalók, valamint és Kisköre és Kisújszállás között pótlóbuszok közlekednek majd a már elkezdett, késő őszig tartó felújítások miatt. A helyettesítő járatok az erőmű hídja felé kerülnek, éppen ezért – a 3,5 tonnás súlykorlátozás miatt – két járat kivételével midibuszok szállítják az utasokat. A vonatpótlók Kisköre-Tiszahíd megállóhelyet nem érintik.

A vonatközlekedést érintő menetrendi módosításokról, vágányzárakról bővebb információt a vasúttársaság honlapján találnak, vagy telefonos információs szolgálatuknál kérhetnek.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: mavcsoport.hu