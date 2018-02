Leégett a házuk, de már lesz hol új életet kezdeni a családnak

Házat kapott az a gyöngyösoroszi család, akiknek karácsony előtt két nappal mindenük odalett. Leégett a házuk, fedél és ruha nélkül maradtak. Most adományokból vásárolt a településen egy ingatlant a roma–magyar egyesület. Az épület kulcsát a napokban vette át Molnár Ferencné.

Sírva érkezik az Ady Endre utcai ház elé Molnár Ferencné. Férje, menye és kétéves unokája kísérik. A kapu előtt Lakatos Zsolt, Kanalas Flórián, Novák Tibor még néhány szót szól, mielőtt átadják a kulcsot az új tulajdonosnak. Ők azoknak a roma szervezeteknek az elnökei, akik összefogtak és adományokat gyűjtöttek, majd a tragédia után egy hónappal megvásárolták a házat a héttagú család számára.

Tavaly december 22-én Molnárék háza teljesen leégett. Anya, apa, három fiú, az egyiknek a felesége és kislánya lakott az egyszobás, de komfortos házban – tudom meg Molnár Ferencnétől.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Minden elégett, megsemmisült a bútor, ruhák és minden olyan érték, ami a mindennapi élethez kellett. Ez egy nagyon szép ház, nagyobb, mint ami korábban volt, de senkinek nem kívánom, hogy ilyen áron kapjon új otthont – ­mondja könnyekkel a szemében.

Novák Tibor, a helyi roma–magyar egyesület elnöke adja át a kulcsokat Molnár Ferencnének Fotó: Czímer Tamás

Elindulunk, kívülről jó állapotúnak tűnik a ház, ­kertje van, az udvaron egy külön épületben garázs. Megtudom, hét éve nem lakik itt senki, az egykori tulajdonos rokonai szóltak a Szebb Jövőért Roma–Magyar Egyesületnek, ha gondolják, ezt jutányos áron odaadják. Így is lett. Kettő és fél millió forintért vásárolták meg az ingatlant, amelyben a két nagy szoba mellett egy üres konyha, fürdőszoba fürdőkáddal és spájz is található.

– Nem is tudom, hogyan köszönjem meg a sok kedves embernek meg a Jóistennek, hogy segített rajtunk – hálálkodik az asszony. A fiatal kis meny karjában tartja a kétéves kislányát, aki csendben tűri a felhajtást, a sok idegen embertől nem jön zavarba, megszokhatta a jövés-menést. Elárulják, épp ma van a szülinapja, talán holnap itt is megünnepelik a házavatóval. Közben megérkeznek a rokonok. Egyre többen vagyunk a házban, csak azt veszem észre, minden helyiségben kíváncsi szemek fürkészik az új szerzeményt.

– Van mit tenni még bent is kint is – adja ki az ukázt Lakatos Zsolt. Ő a gyöngyösi Szebb Jövőért Roma–Magyar Egyesület elnöke és hallgatnak is rá az új ház tulajdonosai. Novák Tibor azt mondja, hatvanezer forintot gyűjtött az ­oroszi önkormányzat, abból glettet, csemperagasztót, festéket vesznek, a három fiú el is kezdheti a munkát.

– Kint pedig az udvart is rendbe kell rakni, hogy lássák dolgos nép költözött ide! – teszi hozzá a helyi egyesület vezetője, aki megígérte, nem engedik el a család kezét, munkát keresnek a fiúknak.

Érdeklődöm, miből élnek, fenn tudják-e tartani a házat. Molnárné azt mondja kosárfonó tanfolyamra jár, szavai szerint van hozzá tehetsége, de közmunkásként dolgozik. A férje rokkantnyugdíjas, a két kisebb fiú még tanul, a nagy munkanélküli.

– Neki kéne valami állás – teszi hozzá – a menyem meg gyesen van – sorolja.

– Anyu, gyűjjön csak, hátul van még egy szoba! – kiált a fiatal asszonyka.

Nagy méretű, a bejárati ajtóval szemközti helyiség kicsit elhanyagoltabb állapotban van, mint a többi. „Na ez nagyon jó lesz”, mondogatják ott többen is egymásnak.