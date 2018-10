Nagybeteg kisfiú megsegítésére szerveznek koncertet a környékbeli rockzenészek.

Drámai hangvételű videóüzenetben fordult a közvéleményhez Szegedi Zoli, a Treff zenekar basszusgitárosa. Felhívását több százan osztották meg, a megtekintések száma elérheti a húszezret.

– Nem egy vidám történet, amiről beszámolok, ezért kérem a figyelmet – kezdte mondandóját a környékszerte népszerű muzsikus. – Nekem is van két szép gyerekem, akikkel együtt éljük meg a mindennapok örömeit, és sajnálkozva tapasztaljuk, ez nem mindenkinek adatik meg. Sajnos, utóbbi tanúi lehetünk egy hatvani családnál is, ahol egy kisfiú, Roland, két éve küzd a leukémiával. Mostanra a gyógykezelés nyomán elfogyott a pénzük, s végső elkeseredettségükben a nyilvánossághoz fordultak segítségért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szegedi Zoli szerint, akinek van gyermeke, az elképzelheti, mekkora a baj, hiszen már egy hőemelkedés is pánikot okoz a hozzátartozók körében. Ezért gondolta azt, hogy – miként korábban számos alkalommal – a rockerek is segíthetnének. Elképzeléseit megosztotta Speck Jánossal, a Treff zenekarvezetőjével, s nekiláttak a segélykoncert megszervezésének. Felhívásukra oly sok együttes jelentkezett, hogy fellépésükből háromnapos fesztivál is kitelt volna. Az önkormányzat október 20-ára, szombatra odaadta a Dalit, ahová 15 órától várják a segíteni szándékozókat.

– Szeretném, ha a hatvaniak összefognának; imádjuk ezt a várost, ezért szomorúsággal tölt el, ha valakit baj ér közülünk. Jöjjünk össze minél többen, s járuljunk hozzá Rolika gyógykezeléséhez! – zárta gondolatait a basszusgitáros.

– Nagy öröm, hogy ennyien szeretnének segíteni Rolandnak – mondta Speck János. – Sajnos, az összes zenekar nem fér bele a műsoridőbe, de minden támogató elnevezését közzé tesszük. Az együttesek részvétele eszköz a kisfiú gyógyulásához, az igazi segítség a közönség részvétele. Bízom benne, minél többen eljönnek.

A koncerten a HCHC, a Chromofuck, a Shepherd, a Purga, a SZEBB, az Elloco, a Treff, a Holtidő, az Anonymus60, a Bloodtech és az Ethna zenekar, s a Dalvarázs kórus lép fel. A műsorvezető a hajdani rockexpók és a nagyobb rockbulik háziasszonya, Bea lesz.