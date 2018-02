Hálás dolog a gyerekek aranyköpéseiről írni.

Néhány évtizede, amikor a sajátjaim még kicsik voltak, magam is gyakran idéztem jópofa megnyilvánulásaikat. Aztán ahogy felnőttek, sajnos, kifogyott a muníció. Szerencsére olykor azért a szülők is tudnak szellemeset mondani. Mint legutóbb az a fiatal apuka, aki karon­ülő kisfiával tért be az egyik üzletbe. A gyerek fején félrecsúszott a sapka, eltakarva mindkét szemét, mire az egyik eladóhölgy készségesen odalépett, hogy megigazítsa. „Hiszen így nem látsz semmit!” – mondta kedveskedve, mire az édesapa kellő humorérzékkel válaszolt: – Annyi baj legyen! Levegőzni jöttünk, nem nézelődni.