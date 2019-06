Levendulát ültetnek a gaztól beláthatatlan zagyvaszántói körforgalomba

Hamarosan megszűnik a „dzsumbuj” a 21-es főút egyik körforgalmának a közepén. Ezzel a közlekedés feltételei is javulhatnak.

Bár már három és fél év telt el a négysávossá tett 21-es főút 17 kilométeres megyénkbeli szakaszának átadása óta, a közlekedők közül sokan még mindig nem barátkoztak meg a csomópontok egy részével. Főként a zagyvaszántói és – kisebb mértékben – az apci és a selypi körforgalmak okoznak problémát.

Portálunk már beszámolt arról, a lakosság és a polgárőrök szerint is sokan vannak, akik nem tudják kellőképpen használni az úgynevezett „turbó” körforgalmat. Gyorsan hajtanak bele, rosszul ítélik meg, melyik sávot kell választaniuk, s némelyeknek gondot jelent az úttesten maradás is. Utóbbiról megrongálódott korlátok és a lámpaoszlopok tanúskodnak.

Újabban többen panaszkodnak arra is, hogy a szántói körforgalom közepén lévő halmon idő közben a növényzet oly mértékben elburjánzott, ami nem a legideálisabb sem tájékozódás, sem a forgalmi helyzet gyors feltérképezése szempontjából. Utóbbit megerősítette Fekete László polgármester is. Elmondta, a korforgalom az önkormányzat számára is nagy terhet jelent. Elsődlegesen hozzájuk érkeznek be az észrevételek, bár a 21-es főút kezelése nem helyi, hanem állami kompetencia.

Most azonban ennek ellenére sikerült intézkedniük: eldőlt, hogy a gazt kiirthatják a körforgalom közepéről, s a helyére levendulát ültetnek. Utóbbi növény egyre népszerűbb a községben, így sokak kívánságának tesznek eleget a telepítéssel. Az engedélyek már megvannak, és a legutóbbi napokig már csak az időjárás akadályozta a munkálatokat, melyekre hamarosan sor kerül. Emellett a védőkorlát megerősítését is tervezik – közölte a polgármester.

Zajvédő falra is szükség volna

A négysávos 21-es főutat 2015 őszén adták át Hatvan és a megyehatár között. A jegyzőkönyv szerint már a 2016 áprilisában megtartott közmeghallgatáson is téma volt a körforgalom helyzete. Az eseményen – amelyen részt vett Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is – egy helybeli közölte: addig az időpontig harminchat kisebb-nagyobb balesetet számolt össze. Felvetődött a zajvédő fal szükségessége is, mivel a határérték többszöröse zavarja a környékbeliek nyugalmát. Ezt akkor – azzal az indokkal, hogy zavarná a közeli kereskedelmi egységek működését – elvetették. Az országgyűlési képviselő kijelentette: ha tényleg ­zavaróak a hanghatások, akkor ne tegyenek le a fal megépítéséről.