Libából készült ételekkel, újborral és családi programokkal ünnepelték a hétvégén a Márton napot megyénkben.

Noszvajon a kézműves termékek köré szerveződött a nap, volt kézműves vásár, kézműves foglalkozások, és házi lúdgége tésztát is sodorhattak a vállalkozó kedvűek. Évente egyszer ilyenkor lúdnyakat, azaz krumplinyakat is lehet kóstolni a gazdaházban, amit ezúttal is újborral öblíthettek le a látogatók. De sült a kemencében libacomb, és sütemények is.

Egerszalókon délután kezdődött a Márton napi mulatság a Barlanglakásoknál, családi programkavalkáddal készültek a szervezők. A legkisebbeket hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal, például tökfaragással, gyertyaöntéssel és gyöngyfűzéssel várták, és az esemény tiszteletére libát is lehetett varrni. A barlangokban beizzították a kemencéket is, készült házi kenyér, sütemények és természetesen nem maradhattak el a libából készült fogások sem. A helyi óvodások bemutatták Liba napi játékukat, majd több hagyományőrző csoport is fellépett. A kemencés liba és újbor kóstoló után a résztvevők átvonultak a faluházba, ahol a Többsincs Néptáncegyüttes és a Tekergő Zenekar szolgáltatta a talpalávalót az esti mulatozáshoz.