Liza és Lea jó szülőket „választott”: íme a Hanis-család

Az egri Hanis-Somogyi Andrea és dr. Hanis Dávid igazán bájos párost alkot, nemrégiben ráadásul kétpetéjű ikreik születtek. Nagy a boldogság…

– Mindketten egriek vagyunk, s bár a fővárosban élünk, szívesen járunk a megyeszékhelyre, ez is közös pont bennünk – mondja egyetértésben a házaspár mindkét tagja.

– Látásból már ismertük egymást, de 2014 egyik éjjelén beszélgettünk először egy egri utcán – meséli ismerkedésük történetét Dávid. – Nagyon jól éreztük magunkat, haza is kísértem Andit. Néhány nappal később már randevúztunk Budapesten. Hamar kiderült, hogy egy hullámhosszon vagyunk, egymásba szerettünk. Három évvel ezelőtt eljegyeztem, egy évre rá összeházasodtunk, majd a következő évben megszülettek a gyerekeink.

A családfőt szülei révén is sokan ismerhetik a városban – édesanyja dr. Hanisné Petró Valéria ismert gimnáziumi tanár, édesapja pedig dr. Hanis Béla kardiológus. Dávid azonban maga is szép karriert épített fel. Ügyvédként dolgozik Budapesten. Mint mondja, nagyon izgalmasnak, kihívásokkal telinek találja munkáját.

Andi logisztikusként dolgozik, de jelenleg főállású anyuka, hiszen egy évvel ezelőtt született meg két gyermekük, Liza és Lea, a kétpetéjű ikrek. Beszélgetésünkkor ők is jelen vannak: igen elevenek, bájosak, sokat játszanak. A szülők elmondása szerint nagyon jó babák, jó alvók. Andi elmondja, hogy Liza és Lea bár egyszerre születtek, személyiségben és külsőleg is eltérőek.

– Liza megy mindenfelé, sokat mozog, Lea pedig megfontoltabb, szereti alaposan szemügyre venni környezetét – árulja el a fiatal édesanya. Megkérdezem arról is, hogyan érintette őket, amikor kiderült, hogy ikreik lesznek. – Az első vizsgálaton még nem látszott, hogy ketten vannak, de jött egy megérzés, és rákérdeztem: csak egy magzatot lát, doktor úr? Az orvos igennel válaszolt… Ám a második vizsgálaton megérzésem beigazolódott, s közölték: valóban két szív dobog odabent – meséli mosolyogva.

– Nagyon örültem, le sem vettem a szemem a monitorról, úgy meghatódtam – mondja a férj. Andi közbevág: – Az én mosolyom kevésbé volt őszinte, sok veszélyt rejt magában ugyanis az ikerterhesség… Végül koraszülöttek lettek, de a Honvédkórházban igazán megfelelő ápolásban, segítségben, támogatásban részesültünk. A gyerekek szerencsére teljesen egészségesek.

Andrea kiemeli, a világon a legcsodálatosabb érzés anyának lenni.

– Senki más iránt nem érezhet az ember olyan szeretetet, mint a gyermekei iránt. Egyszerűen nem lehet velük betelni. Az aggodalom, amelyet a gyermekek megszülétése előtt éreztem, a gondok, amelyekkel korábban szembesültem, a gyerekvállaláshoz képest eltörpülnek. A gyermekeket védeni, jó értékeket átadni nekik, semmihez sem fogható, mint ahogyan az irántuk érzett szeretet sem.

– Komoly felelősség édesapának lenni: nemcsak az anyagi biztonság megteremtése miatt, hanem érzelmi szempontból is. Egy apa más típusú energiát közvetít a gyermekei felé, mint egy anya, lelki szempontból is másak a feladatai. Így lehet teljes a családi élet – közli Dávid.

S hogy hogyan telnek a hétköznapok?

– Minden napnak megvan a maga varázsa. Napközben egyedül vagyok Lizával és Leával, Dávid pedig az esti órákban érkezik meg a munkából. Le kell kötnöm a lányokat: fizikálisan is a „pályán kell lennie a szemeimnek”, de érdekes, mert ösztönösen egyszerre oda tudok ­figyelni mindkettejükre. Sokan megkérdezik, van-e segítségem. Én mindig azt mondom, hogy igen, az ikrek… Persze a nagyszülőkkel is rendszeresen találkozunk, ők is nagyon támogatnak minket. Az első két hétben viszont ragaszkodtunk ahhoz, hogy négyesben legyünk egy fix rend kialakítása érdekében – meséli Andi.

Mint megtudom, többnyire a család utazik Egerbe, merthogy a nagyszülők még igen aktívak. Andi apukája egyébként néhány éve Mónosbélben alakította ki saját gazdaságát, és sonkát, kolbászokat, szalámikat, s egyéb finomságokat készít. Anyukája pénzüggyel foglalkozik, ám besegít hétvégén a férjének is.

Végül kiderül, hogy a család első nyaralását nemrégiben Sümegen töltötte, s az ikrek születésnapjukra – egy esztendeje június végén látták meg a napvilágot – olyan úszógumit kaptak, amelyben veszélytelenül lebeghetnek a vízen. A kislányok szeretik a vizet, hamarosan babaúszásra is járnak majd. Andi pedig mosolyogva megosztja velem azt is, hogy álma, hogy a lányai szinkronúszók legyenek, mert azt szép és nőies sportnak tartja. Hozzáteszi, természetesen felnőttkorukban majd ők dönthetnek, mivel foglalkoznának szívesen.