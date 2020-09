Lüktetett az élet a sarudi strandon

Májusban még arra készültek, hogy nem lesznek vendégek a strandon. Ennek ellenére elhatározták, minden attrakciót megmutatnak, hogy a feléjük tekerő kerékpárosok lássák, ide érdemes lesz visszatérni a vírus utáni időkben. Szerencsére nem kellett vendégek nélkül zárniuk a szezont.

A korlátozó intézkedések feloldása után igazi roham indult a szálláshelyekért felénk is – fogalmazott portálunk kérdésére Kücsön Gyula, az Élményfalu létrehozója. Elmondta, hogy hetek alatt beteltek Sarud szálláshelyei, így optimistán tekintettek a nyár elé. Ám az időjárás nem volt túl kegyes hozzájuk, befejezni sem tudták a szétázott talaj miatt a fejlesztési munkáikat, a lecsapó viharok többször is megrongálták az eszközeiket, s a vendégek több mint harminc napon át nem tudtak ellátogatni a partra. Ők azért elégedettek, a kollégáik erőn felül dolgoztak a turisták kiszolgálásán, megfeszített tempóval minden attrakciójukat megnyitották, ha jó idő volt, nagyon sokan jöttek el. Bíznak abban, hogy számos olyan ember tért be az idén hozzájuk, akik még nem jártak erre, és remélik, hogy sokan visszajönnek közülük.

– Minden attrakciónk nagy népszerűségnek örvendett. A legtöbb látogatót a gyönyörű strand vonzotta, a homokos partjával és a gyerekmedencéivel. A kicsik számára szervezett programok is nagyon vonzóak voltak, a fák árnyékában felépített Apraja Farmja, Traktoros Pedálpark, s az Apraja Partja Playmobil® Gyerekvigyázó is egyedi színfoltja lett a Kalandpartnak – mesélte Kücsön Gyula, hozzátéve, hogy a vendégek újra felfedezték az egyedülálló Aquaglide Vízijátszóterüket. Sikeresen mutatkozott be új helyén a Trambulinparkjuk, ami több év után végre a parton várta a játszótársait. Ez jó igazolása annak, hogy az Élményfalut a tó aktív turisztikai központjaként pozicionálják, hiszen soha nem látott népszerűségnek örvendett az idén a Tisza-tó Bike kerékpárkölcsönzőjük, és az ÖkoPort vízibázisuk. Élmény volt látni a strand környékén a sok vízibiciklit, SUP-ot, kajakot, kenut vagy a kirándulócsónakokat.

– Még van meglepetésünk – magyarázta –, mert most nyitjuk meg a nagyközönség számára a Tisza-tavi Mászóbázist, a tó egyetlen működő kötélpályarendszerét, a partra költöztetjük a Harcmező játékos csapatépítő csateteret, s új szolgáltatásként ősszel várjuk a vendégeinket a Matula Horgászbázison és Horgászparton.

Megjegyezte, a járvány miatt kevés külföldi érkezett Sarudra. A nem magyar turisták főleg a nyaralóhajó-program szervezésében érkeztek a településre. Soha nem látott érdeklődést tapasztaltak a tó iránt. Bár szerintük ez jelentős részben a külföldi utazások elmaradásának köszönhető, de bíznak benne, hogy hosszan tartó hatása megmarad, és úgy a Tisza-tó, mint Sarud új barátokat, visszatérő vendégeket köszönhet e helyzetnek. Végre eljutottak oda is, hogy az elkezdett fejlesztések befejezésére koncentrálhatnak, hiszen idén megmutatták, milyen irányokban látják Sarud jövőjét.

– A legfőbb feladatunk, hogy befejezzük az elkezdett fejlesztéseket – sorolta a teendőket Kücsön Gyula. – Az esőzések miatt sok félig elkészült elem maradt a parton.

Arra törekednek, hogy minden eszközük kifogástalan állapotban várja a vendégeket, szerényebb fejlesztésekkel azt szeretnék jobbá tenni, ami már Sarudon van. Bővítenék az Aquaglide Vízijátszótér eszközparkját, még több aktív sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani az ide érkezőknek. Mérlegelik még egy vendéglátóegység megnyitását a parton, a tó legkülönlegesebb kutyastrandjává szeretnék fejleszteni az ebpartot. Márciusban megnyitják a Sulyom Tájéttermet, ahol új ételstílust teremtenének. A legnagyobb feladatuk az új kikötő befejezése, ahol jövőre új kikötőhelyekkel, s a vízifalu első házaival is fogadnák a vendégeket.