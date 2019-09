M25: a munka több mint felével végeztek már

A gyorsforgalmi út déli ütemének északi, laposabb részén kicsivel előrébb tartanak, mint a hidakkal tarkított délin.

Várhatóan októberben átadják a forgalomnak a 3-as főút M25 felett átvezető hídját, derült ki a NIF Zrt. által szervezett bejáráson, amelyen megmutatták a gyorsforgalmi út építésének előre haladását. A teljes déli ütemen folyik a munka, van, ahol már aszfalton lehet közlekedni, s már terítik a második réteget, máshol még csak a földmunkák zajlanak. Különböző a hidak készültsége is, a hídlemez egyedül a Laskó-patak fölötti átjáróról hiányzik. Összességében nagyon szép panorámában lehet majd autózni az M3-astól Eger felé, igaz, ára is van, hiszen a beruházás több mint hetvenmilliárd forintba kerül.

Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője elmondta, a 14,6 kilométer hosszú déli ütem mindkét részénél hatvan százalék fölötti készültségi szintet értek el mostanára. Az északi szakasz áll jobban, 65 százalékon, a déli pedig 61-en. Utóbbival azért haladnak lassabban, mert itt több műtárgy készül, amelyek építése időigényesebb. A földmunkák a végükhöz közelednek, a cementstabilizációs alapréteget sok helyen leterítették és már a kötőrétegen, illetve a kopórétegen dolgoznak. A műtárgyakkal mindenhol jól állnak, a leglátványosabb ezek közül az ­M3-as csomópont, itt a pályalemezzel dolgoznak, a többinél néhol a szigetelés folyik, vagy kiegészítő munkákat végeznek.

A terveknek megfelelően haladnak és tartani tudják a 2020 nyarához közeli befejezést. Elmondta, jó volt az előkészítés, a tervezés. A közlekedőknek nehézséget okoznak a forgalomkorlátozások, de az Eger környékieknek fontos a beruházás, toleránsak az építőkkel. Az emlékezetesebb történések között említette, hogy egy baleset nyomán egy lengyel busz tévedt be az építkezésre az M3-asnál. A közelmúltbeli földrengés után a hidakat leellenőrizték, de nem okozott károkat a földmozgás.

Habis László, Eger polgármestere szerint az egrieknek az a legfontosabb, hogy a közel 20 kilométeres útnak köszönhetően a város része lesz az európai közlekedési rendszernek, ez a mindennapi életben az itt lakóknak, az idegenforgalomnak és az ipari befektetőknek is fontos.

Azt tapasztalja, hogy az új északi szakaszt sokan használják, akkor is, ha a GPS még nincs az autósok segítségére. Aki Budapest felé megy, nem küzd Andornaktályával, és a 25-ös főutat is kevésbé használja. Biztonságos és jó minőségű az út. Megemlítette, Egerben a beruházás részeként két körfogalom épült és a K2-nek 25-öshöz vezető szakasza is újjáépült, kerékpárúttal. Folyamatban van a 25-ös út forgalomirányításának újrahangolása, ami 30 millió forintba kerül. Azt remélik ettől, hogy az átkelési szakasz zöldhulláma jobban igazodik a forgalom igényeihez.