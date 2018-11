M25: az andornaktályaiak az első nyertesek

Egy hete birtokba vehették az M25-ös gyorsforgalmi út északi szakaszát az autósok. Ezzel megnyílt a forgalom számára az Andornaktályát elkerülő, korábban átadott 2502-es út is. Riportunkban annak néztünk utána, milyen változást hozott mindez.

Az andornaktályaiak azon már nem lepődnek meg, hogy ha valamilyen fontos dologról szeretnék értesíteni őket, akkor körbemegy a falun a polgárőrség gépkocsija, és a hangszóróból hangzanak el a tudnivalók. Az elmúlt héten csütörtökön azonban különleges dolog történt. Nem a megszokott hang, hanem a polgármester közölte az itt élőkkel a jó hírt a másnapi útátadásról. Vámosi László arról értesítette a helyieket, hogy pénteken lesz az M25-ös út északi ütemének átadása, és teljesül végre az itt élők régi álma, jelentősen csökken az átmenő forgalom.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kamionnal ugyan tilos, mégis erre veszik az irányt

Pár nappal később meg is kérdeztük a polgármestert, valóban érzékelhető lett-e a változás. Válasza szerint az autós társadalomnak idő kell, hogy felismerje és megszokja az új helyzetet. Ezért sokan vannak még, akik rutinból, megszokásból erre veszik az irányt, holott az M25-ösön rövidebb és gyorsabb is lenne az út. Az átszokás ugyan még időt vesz igénybe, de határozottan érzékelhető, hogy kisebb lett a forgalom.

– A teherautók például már nem járhatnak át a falun. Sajnos e tilalomnak még nem sikerült teljes mértékben érvényt szerezni. Ezért is fordultam a gyakoribb ellenőrzést szorgalmazó kéréssel az Egri Rendőrkapitányság vezetőjéhez, s a megyei főkapitányhoz – mondta Vámosi László.

Sokan ragaszkodnak a megszokásaikhoz

A megszokás játszhat szerepet abban, hogy megmaradtak a régi útvonalon azok a reggeli kisbuszos munkásjáratok, amelyeknek utasai az andornaktályai kisboltban vették meg a reggelijüket. Az üzlet vezetője legalábbis nem tapasztalta, hogy korábbi vásárlói elmaradtak volna.

T. Péter azért nem járult hozzá teljes neve kiírásához, mert ő – habár másképp, mint a kamionosok – szintén szabályszegők közé tartozik: lakóövezeten is áthajt, igaz, már Egerben, holott tudja, hogy nem lenne szabad.

– A Gesztenyés utca felől közelítem meg előbb az elkerülőt, majd az M25-öst. A megyeszékhelyen aztán nem a Mátyás király út felé veszem az irányt, hanem a nemrég megépült Külsősor úton jövök be a Sas utcáig. Ha nem kapok vonatot, jóval gyorsabb, mint araszolni a csúcsforgalomban. De azt is tapasztaltam, hogy a Kistályai úton is jól lehet haladni, mióta megépült a szakasz a vasúti átjárónál. Hazafelé ezért erre járok – mondta az andornaktályai fiatalember.

Probléma, hogy itt ragadtak a vaddisznó

A nyugdíjas Czifra Miklósné az Alkotmány utcában, azaz az Olajosok útjánál lakik. Azt mondta, hogy az új útról egyáltalán nem hallatszanak be a zajok. Annak pedig különösen örül, hogy megszűnt végre az építéskor itt közlekedő teherautók jövés-menése. Olyan nyugalom lett szerinte, hogy éjszakánként még az őzek is bejönnek a házak előtt elterülő széles pázsitosra.

– A legnagyobb baj, hogy itt rekedtek a kertek végében a vaddisznók. Azok már az utat körbevevő kerítés miatt nem is tudnak visszamenni oda, ahol éltek – jegyezte meg az idős asszony.

Nagytálya és Maklár lett túlterhelt Maklár polgármestere szerint az M25-ös út északi ütemének átadását követően észlelhető, hogy megnőtt a településen átmenő forgalom. Hanuszik ­Csaba szerint valószínűleg az M3-as autópályára igyekvők, illetve a ­31-es 33-as főúton továbbközlekedők választják a 25-ös főút helyett a rövidebb utat. Orosz József, Nagytálya polgármestere is a forgalom növekedéséről számolt be. A Füzesabony irányába, illetve onnan Eger felé közlekedők a kerecsendi, 25-ös főút helyett nyilván a rövidebb és gyorsabb új útvonalat választják. – Igaz, hogy Nagytályát nem szeli át az út, de azért a faluszéli házsoron élőket zavarja a forgalom. Nem lesz könnyű itt az M25-ös déli ütemének elkészültéig – mondta. Nagytálya polgármestere is kezdeményezte a rendőrfőkapitánynál a teherautó-forgalom kiszűrését. Erre ígéretet is kapott.