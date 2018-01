M25: megnyugtató válaszok érkeztek az első kritikákra

A megyeszékhelyet az autópályához kötő M25-ös út első ütemét a terveknek megfelelő időben építik a kivitelezők. A már elkészült és használatba adott részekkel kapcsolatban azonban megjelentek az első kritikák. Egyebek között az Andornaktályát Mezőkövesddel összekötő úttal vannak problémái olvasóinknak.

Évtizedeken át hivatásos gépkocsivezetőként dolgozó olvasónk, illetve egy járműmentő vállalkozó vetette fel, hogy bajok vannak az M25-ös már megépült és átadott útszakaszaival. Az egri származású, ma már a szomszéd megyében élő, gyakran hazalátogató Hegedüs István szerint életveszélyes lett az Andornaktálya és Mezőkövesd közötti összekötő út új része. Értendő ez a lejtés szögére, a kanyarok íveire, ami ­miatt télen, főként lefagyás esetén biztos, hogy egymást érik majd a balesetek.

– El lehet képzelni, amint kapaszkodik autójával az ember felfelé az emelkedőn, és egy a lefagyott úton megcsúszó kamion szemből ­letarolja – festett fel egy meglehetősen rémisztő képet a középkorú férfi.

Az új szakaszon még csak ideiglenes a forgalom

A Heol tolmácsolta az észrevételt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. illetékeseinek. Válaszában Karcagi Orsolya­ igyekezett eloszlatni a félelmeket. A NIF kommunikációs igazgatója szerint a nyomvonal jogerős építési engedéllyel rendelkezik, valamennyi, az összekötő úti kategóriára, vagyis a négy számjegyű utakra érvényes útügyi szabályozásban előírt paraméternek eleget tesz. A szakember azt is elmondta, hogy továbbra is építési terület a kifogással illetett rész. A ma még ideiglenes forgalomterelés részeként használt új útszakaszon közel két hónapja halad a forgalom, mégpedig téli időjárási körülmények között, s eddig­ baleset ezen a szakaszon nem történt, nem igazolódtak tehát be a félelmek.

A találkozási pont nem a végleges megoldás

Arra a másik felvetésre, hogy vélhetően eltervezhették a régi és az új szakasz összekötését, mert olyan éles kanyar van ott mintha „nem jól” találkoznának, Karcagi Orsolya úgy reagált, hogy szó sincs erről. Az új nyomvonalnak a régi burkolathoz történő csatlakozása még nem a végleges állapot. Az ­építési területen, így a ­találkozási pontnál is ezért alkalmazzák a szükséges korlátozásokat. ­Átmeneti megoldások is jellemzik a szakaszt, ami a forgalom számára ideiglenes út ma még. Tavasszal folytatódik a hiányzó, mintegy háromszáz méter hosszú kapaszkodósáv építése is.

Ugyancsak olvasói kifogás volt, hogy olyan mélyre sikeredett a vízelvezető árok, hogy abban biztosan összetörnek az útról esetleg lesodródó autók. A kommunikációs igazgató szerint az árkok méretezetten készültek, az útburkolatról lefolyó vizek elvezetését és a földmű víztelenítését szolgálják.

Egy aluljáróba vezetik az olajosok útját

A kommunikációs vezetőtől azt is megtudtuk, hogy időarányosan, a terveknek megfelelően halad az építkezés. A 252 számú főút ­rekonstrukciója, valamint a 2502 ­jelű – andornaktályai elkerülő – út befejezése idén nyáron, az M25 északi üteméé pedig ősszel várható. Érdeklődtünk arról is, mi épül az olajosok útján. A szakember elmondta, hogy azt a régi utat az M25 autóút alatt vezetik át. A keresztezésnél aluljáró épül.