Ma délben hirtelen riadót fújtak – levélrészletek hadbavonult katonáink írásaiból

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG.

TÁRSADALMI HETILAP. 1914. AUGUSZTUS 30.

Levélrészletek hadbavonult katonáink írásaiból

„Néhány napi erős gyaloglás után végre a határ közelében vagyunk. Nemsokára átlépjük az előttünk lévő folyót, hogy az ellenség földjére masírozzunk. A szerbek részéről erős ellenállást várok. A hosszú utazás igen változatos volt. (…) Megérkezésünk után automobilban egynéhány útnak használhatóságát kellett megállapítanom. Néhány emberem velem jött. Hirtelen élénk tűzben állottunk, úgy hogy őrült gyorsasággal fordúltunk vissza. Parancsom ellen való lett volna, ha csatározni kezdek. Természetesen mindig szabad ég alatt tanyázunk. Az éjjelek melegek és így ez most igen kellemes. Ezen levelet igazi tábori hagúlatban írom: köröskörül sátrak, őrségek jönnek és mennek, automobilok rohannak mellettem, lovasság vágtat, a tüzérség nehéz gördülését hallom, messze pedig elszigetelt puska ropogást. Az ellátás igen egyszerű: reggel feketekávé, délben leves, hús és fél liter bor, este feketekávé vagy rizs, mindenből annyi, hogy jóllakjék vele az ember. Híreket sehonnan sem hallunk, ujságokat nem tudunk keríteni. – Gyűrűmet, melyet átadtam Neked, őrizd meg jól. Ha nem jönnék vissza, add át személyesen apámnak, – utolsó üdvözletem legyen.”

„Tűzkeresztségemről akarok neked hírt adni, kedves Barátom. Ma délben hirtelen riadót fújtak, egy falut kellett megtámadnunk, melybe orosz tüzérség és kozákok törtek be. Emésztő forróság, rettenetes por – és ehhez az a lázas várakozás, melyet az ellenséggel való első összecsapás idéz elő. Azután megérkeztek az első oroszt gránátok. Nem okoztak kárt. Egy magaslat mögött fedetten állottunk, mialatt tüzérségünk az ellenségre lőtt, mint később kiderült, megsemmisítő hatással. Nemsokára parancsot kaptunk az előnyomulásra. Előrerohantunk anélkül, hogy az ellenségnek egy lövése is talált volna bennünket. A kozákok a szél gyorsaságával tűntek el, úgy, hogy sajnos egyet sem bírtam elcsípni, vagy leszúrni. Sok halottat, sebesültet találtunk, foglyokat és lovakat zsákmányoltunk. Ez a horda mindent felgyújtott, kazlakat, falukat, majorságokat. És a sebesülteket jórészt leöldösték. Miután 26 órája voltam talpon, tegnap holtfáradtan értem táborhelyemre. Ha az ember tűzbe kerül, úgy egészen nyugodt lesz…”

HEVESVÁRMEGYEI

HÍRLAP. POLITIKAI

ÉS VEGYESTARTALMÚ LAP.

1914. AUGUSZTUS 30.

A harctérről.

Lapunk főszerkesztője a polgári életben vasúti altiszttől, most kiválóan derék utász őrmestertől Przemyzből a következő, lelkes hangon tartott, lángolóan hazafias sorokat kapta a tábori póstán:

„Mély tisztelettel értesítem uramat, hogy mi magyar fiúk itt nem vagyunk árvák, mert amerre csak nézünk, mindenütt magyar zászlót lenget a szél. Sapkánk mellett magyar kokárda, szivünkben igaz magyar vér és fáradságot nem ismerő, egetverő lelkesedéssel rohanunk messze be Oroszországba. Bár csak leírhatnám azt a nagy lelkesedést és határtalan örömet, melyet nekünk a magyar zászló okoz, és azért rohanunk mi fáradságot nem ismerő lelkesedéssel be Oroszországba és ezért akarunk – ha kell – meghalni is. Mély tisztelettel M. őrmester.”

EGER. HETENKINT

SZERDÁN ÉS SZOMBATON MEGJELENŐ POLITIKAI

ÉS TÁRSADALMI LAP.

1914. AUGUSZTUS 8.

A háború hiénái.

Ilyenek is vannak. Nem is kevesen. Egy részük abban kéjeleg, hogy az amugy is érzékenyen sujtott szegény népet hazug hirekkel tévutra vezeti. Igy például azt hiresztelik, hogy a papirpénznek nincs értéke, ne fogadják el fizetésképpen. Ez nem igaz. A papirpénznek ércalapja van és az Osztrák-Magyar-Bank szavatol az értékekért. Azután azt is hiresztelik, hogy a hadi szolgálatra átvett lovakért és kocsikért nem kapnak semmit a tulajdonosaik. Ez sem igaz. A honvédelmi miniszter 6 héten belül minden követelést kiegyenlit és pedig a postatakarékpénztár utján.

– A háboru hiénáinak veszedelmesebb része azonban azok az utazó ügynökök, akik a vidéken házról-házra járnak és jópénzért kölcsönöket ajánlanak föl, avagy szintén jópénzért, arra igyekeznek rábirni a hiszékenyeket, hogy kölcsöneiket konvertálják az ő általuk ajánlott pénzintézetnél, mert a vidéki takarékpénztárak sorra buknak. Óvva intjük, ne ülljön fel senki az ilyen hiénáknak, hanem jelentse fel őket a hatóságoknál!

