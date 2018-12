Maguk gondoskodnak a járható utakról Észak-Hevesen

Az előrejelzések alapján néhány enyhébb nap után a hét végére ismét visszatér a tél. Az észak-hevesi térségben felkészültek arra, hogy biztonságosan lehessen közlekedni a zord időben is.

A Mátrában élők nagy telek idején nincsenek könnyű helyzetben, ha közlekedniük kell. A kanyargós hegyi utak nem kis veszélyt jelentenek, különösen azokon a szakaszokon, ahol természetvédelmi területként az utak sózása sem megengedett. A falvakban is sokáig gondot jelentett, hogy a belterületi utakat nagyobb teljesítményű gépek híján nehezen tudták takarítani. Idén számos településen kedvezőbb kilátásokkal vágnak neki a télnek, hiszen sokat fejlődött az önkormányzatok eszközparkja.

Számos helyen vásároltak olyan traktorokat, kisteherautókat, amelyekhez hótoló lapok, illetve sózóalkalmatosságok is kapcsolhatók. Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere azt mondja, tavaly télen először bízta az önkormányzat ezt a munkát a helyi szociális szövetkezetre, amelynek tagjai a speciálisan felszerelt járművekkel az előző évekhez képest jóval hatékonyabban és gyorsabban tudták takarítani az utakat nemcsak helyben, hanem a szomszédos Mátraballán is. Gondot eddig az okozott, hogy a rossz minőségű, kátyús utakon nehezebben haladtak a hótolók, illetve a tolólapok nagyon gyorsan elkoptak, tönkrementek. Idén azonban az is probléma, hogy a szociális szövetkezet működtetése is kérdéses. Decemberben még tudnak bért fizetni, ám jövő januártól egyelőre nem látni, hogyan tovább, hiszen megszűnik az erre fordítható állami támogatás.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Parádon is felkészültek a zord napokra. Mudriczky József polgármester tájékoztatása szerint több mint húsz kilométer úthálózatról kell ilyenkor gondoskodniuk, így a közmunkásokon kívül külső vállalkozót is bevonnak a síkosságmentesítésbe. Tavalyelőtt nyertek egy többfunkciós kistraktort, ami nagy segítség az úttakarításban.

Tuza Gábor, Sirok polgármestere arról tájékoztatott, hogy idén ők is nyertek pályázaton egy traktort, amely némi átalakítás után tökéletesen alkalmas az utak síkosságmentesítésére, hóeltakarításra. Itt a napokban már az ónos szitálás is megtette hatását: jégpáncél képződött a járdákon, az aszfalton, a tereptárgyakon, amelyet környezetkímélő zeolitos elősózással, érdesítéssel tettek járhatóvá.

A meteorológusok szerint e hét végére – némi átmenet után – ismét komolyabb lehűlés várható. Hajnalonta is fagypont alatt marad a hőmérséklet, tehát a jeges, csúszós, veszélyes felületek eltakarítása változatlanul feladat nemcsak a cégeknek, hanem a lakosságnak is.

A katasztrófavédelem szakemberei arra is felhívják a figyelmet, hogy az ereszen meghízott jégcsap veszélyforrás lehet a gyalogosokra, a veszélyhelyzet elhárításáról és a figyelmeztető jelzésekről gondoskodni kell. A lakóépület előtt és mellett húzódó gyalogosjárda síkosságmentesítése az épület tulajdonosának a felelőssége.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, kellő profilmélységű téligumikkal induljanak útnak. Érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform- szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon.

A közútkezelő szakemberei is folyamatosan dolgoznak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a következő napokban is 12 órás, váltott műszakokban, 0–24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat, melynek során november 10-től december 2-ig közel 7000 tonna útszóró sót és mintegy 424 ezer liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki az országos közúthálózatra. A síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint az egyes útszakaszok forgalomnagysága és az úthálózatban betöltött szerepük szerint látják el: először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást, ezt követik a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS