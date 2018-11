Magunknak ártunk, ha rosszul égetünk

A hideg beálltával arányosan romlik a levegő minősége is, ugyanis minél többen tüzelnek, annál több káros anyag kerül a ­levegőbe, ráadásul az utóbbi hetekben megnőtt a zöldhulladék-égetések száma is, ami tovább rontja a helyzetet. Egyre több településen sürget változást a lakosság.

A rossz levegőminőség legfőbb oka a helytelen lakossági fűtés, bár az emberek nagy része ezzel nincs tisztában, és más szektorokat tesz felelőssé a légszennyezésért – mondta el Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára szerdán egy konferencián. Kiemelte, a helytelen fűtéssel a kis méretű részecskék kibocsátása révén a levegőszennyezésért a lakosság is felelős, egy felmérés szerint a magyarok tizennégy százaléka hulladékot is eltüzel, holott ezt jogszabály tiltja. Ezen felül az eseményen az avarégetés által okozott légszennyezésre is felhívták a figyelmet, és inkább a zöldhulladék komposztálását javasolták.

Akciócsoporttal a légszennyezés ellen

Noszvajt kikiáltották már a legtisztább levegőjű falunak, az utóbbi hetekben azonban a helyiek nem ezt tapasztalják, ezért páran úgy döntöttek, saját kezükbe veszik a probléma megoldását.

– Néhány hete tettem közzé a közösségi oldalamon egy bejegyzést a kerti hulladékégetés ellen, mivel zavart, mekkora a füst a faluban, se szellőztetni nem lehet, se a ruhákat kirakni száradni számolt be lapunknak a kezdeményezésről Varga Rita. A noszvaji ökokör alapítója elmondta, sokan megkeresték, hogy tenni kellene ez ellen közösen valamit, ezért úgy döntöttek, létrehoznak egy akciócsoportot. – Szeretnénk szemléletváltást elérni a helyieknél, egyebek között előadásokat tartunk majd például a komposztálásról, és tájékoztató szórólapokat is szeretnénk kiosztani – mondta, hozzátéve: volt már arra példa a faluban, hogy az egyik szomszéd inkább átvitte a saját udvarába a mellette lakó zöldhulladékát, és ott komposztálta, csak hogy ne égessék el, ami szerinte remek dolog. Azt szeretnék elérni, hogy minél többen döntsenek hasonlóképpen.

Gyermeke miatt sürget változást

Farkasné Stalmájer Katalin nyolc éve költözött ki Egerből családjával Andornaktályára, többek között azért is, hogy kertes házban, jó levegőn nőhessenek fel a gyermekei. Azonban az avarégetési és fűtési szezon alatt szinte ki sem mennek a házból, mert szavai szerint olyan rossz a levegő a településen. Nemrégiben kruppos kislányát kórházba is kellett szállítani emiatt.

– Ötéves a gyermekem, kétéves kora óta vannak kruppos rohamai. Egy-egy ilyen roham alkalmával sokat segít, ha ki tudom vinni a hűvös, friss levegőre, de az említett roham alkalmával annyira rossz volt a levegő a faluban, hogy ezt nem tudtuk megtenni, végül annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett vinni. Ezt követően írásban tettem panaszt az önkormányzatnál, mert szeretném, ha betiltanák a zöldhulladék-égetést a faluban, vagy évi két-három alkalomra mérsékelnék a számát, mert az, hogy hetente kétszer, szerdán és vasárnap délután öt és este nyolc között lehet égetni, tűrhetetlen. Ráadásul a forgalom is nagy a településen, elindult a fűtési szezon is, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet, remélem, hogy figyelembe veszi a kérésemet a képviselő-testület – mondta el Katalin.

Megkerestük az üggyel kapcsolatban Vámosi László településvezetőt, aki kiemelte, a következő testületi ülésen mindenképpen napirendre kerül az ügy, át fogják gondolni az égetési rendet, és szeretnék felhívni a jövőben a lakosság figyelmét a komposztálásra mint alternatív lehetőségre. A polgármester szerint az avarégetésen túl a fűtés is problémás, hiszen nem lehet ellenőrizni, ki mit tesz a tüzelőn kívül a kazánba, előfordul hogy műanyagot, ruhaneműt is elégetnek az emberek, ami pedig csak tovább növeli a levegőbe kerülő károsanyagok mennyiségét.

Autóinkkal is kárt okozunk

A szennyezett levegő által a legveszélyeztetettebbek a várandós nők, a csecsemők, az idős emberek, és azok, akik valamilyen légúti betegségtől szenvednek – mondta el lapunknak dr. Csicsári Katalin. Az egri Markhot Ferenc kórház tüdőgyógyász főorvosa hozzátette, a levegőszennyezés legveszélyesebb eleme a kipufogógázokban található nitrogén-­dioxid, melyből napfény hatására fotokémiai reakción keresztül szmog keletkezik, mely veszélyes légutakra bizonyos koncentráció felett. Ezenkívül hasonlóan veszélyes a levegő szállópor-tartalma is, amit szintén a gépjárművek bocsátanak ki.