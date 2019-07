Magyar Falu Program: több száz milliót nyertek településeink

Megyénk 3. számú választó­körzetében csaknem kétszázmillió forintot nyertek a települések a Magyar Falu Program első kiírásán.

Már elérhetőek a Magyar Falu Program első pályázatainak eredményei, s látható, hogy Heves megye 3. számú választókörzete szépen teljesített – közölte a térség országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt (Fidesz–KDNP).

Február végén hirdette meg a kormány a Magyar Falu Program keretében az első két pályázati felhívást, amelyek a közösségi terek fejlesztésére és a helyi identitástudat erősítésére kínáltak lehetőségeket a kistelepülések önkormányzatai, valamint az egyházközösségek számára.

– Meghívásomra egy Viszneken megrendezett fórumon személyesen konzultált a térség helységeinek önkormányzataival Gyopáros Alpár miniszteri biztos, magam pedig végigjártam a településeket, felmérve, hogy mire van szükségük. A folyamatos párbeszéd eredményesnek bizonyult, ahogy azt a döntési lista is mutatja – emlékeztetett Szabó Zsolt. – A kiírás közösségfejlesztésre és egyházi közösségi terek fejlesztésére szólt. Mindkettőre sikerrel pályáztak az érintett közösségek.

A politikus tájékoztatása szerint Boconád 2,8 millió forintot kapott, csakúgy, mint Kerekharaszt, Petőfibánya, Tenk, Szűcsi és Nagyút. Ludas csaknem 16 millióval gazdagodott, Nagyréde pedig több mint nyolcmillió forinttal. Tarnaszentmiklós és Visznek 15-15 millió forinttal szerepel a nyertesek között ebben a kiírásban, míg Zaránk 14,8 millióval. Mindez összesen csaknem 90 millió forint – sorolta az országgyűlési képviselő.

Szabó Zsolt hozzáfűzte: a másik, szintén nagyon fontos témában, az egyházi közösségi terek fejlesztését érintően is jól teljesítettek a választókörzet pályázói. Az apci római katolikus egyházközség 15 millió forintot nyert, s a boconádi plébánia is. Ugyanennyivel gyarapodott Erdőtelken, Nagyfügeden, Karácsondon, Tarnaszentmiklóson és Rózsaszentmártonban is a pályázat nyertese.

Nagykökényesre hárommillió forint érkezik, mindez összeadva több mint 100 millió forintnyi nyertes beadvány. Az első pályázati kiírások keretében országszerte 13 milliárd forintot kaptak közösségfejlesztésre települési önkormányzatok és egyházközösségek, így több száz fejlesztés indulhat el hazánkban. Az ötezres lélekszám alatti települések önkormányzatai számára kiírt pályázati felhívás hatmilliárdos keretére együttesen 461 nyertes pályázat jut, s ennek során a teljes összeget felhasználták. A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése című pályázati kiírás hétmilliárdos kerete ugyancsak teljes egészében kimerült a 487 nyertes pályázóval.

Jelentős volt a túljelentkezés, ezért a Magyar Falu Program 2020-as pályázati cél­jainak meghatározásakor kiemelt figyelmet fordítanak a helyi közösségek fejlesztésére.