Magyar Falu Program: újabb lehetőség nyílik a térség falvai előtt

Már januárjában megjelennek a felhívások, s februártól lehet pályázni a Magyar Falu Program első 100 százalékos támogatású pályázatain az 5000 fő alatti településeken.

A legtöbb térségbeli településen már javában tervezik, milyen célra nyújtsanak be pályázatot a Magyar falu programon belül. Elsőként az egyházi, valamint az önkormányzatok által üzemeltetett közösségi terek felújításra és létrehozásra lehet pályázni. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos minapi tájékoztatóján elmondta, a pályázati kiírások ütemezetten jelennek meg ebben az évben. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál pedig előnyt élveznek majd az alacsonyabb adóerő-képességű települések.

A pétervásárai térség községeiben az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek. Intézmények, közterek, utak újultak meg, sok helyen nyertek nagyobb összegeket csapadékvíz-elvezetésre, valamint közösségi programok megszervezésére, lebonyolítására.

Sirokban az elmúlt években megújult az óvoda, a bölcsőde, a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő. Teendő azonban így is maradt bőven. Tuza Gábor polgármester érdeklődésünkre elmondta, a legfontosabb feladat az általános iskola épületének külső szigetelése, továbbá a sportcsarnok energetikai korszerűsítése. Ugyancsak megoldásra vár a kőkúti településrészen a szennyvízkezelés, azonban ez több száz millió forintos tétel. A pályázati lehetőségeket a napokban mérlegelik, s megpróbálnak minél több forráshoz jutni.

Tarnaleleszen is több milliárdos beruházás valósult meg. Szinte kivétel nélkül minden intézményük megújult, tavasszal hozzákezdhetnek új bölcsődéjük építéséhez is. Régóta dédelgetett tervek azonban itt is vannak. Ilyen például a saját fenntartású idősotthonuk korszerűsítése. Itt jelenleg huszonhat emberről gondoskodnak, azonban tizenketten most is arra várnak, hogy bekerüljenek az intézménybe. Kovács Béla polgármester szerint idén mindenképp szeretnék orvosolni a helyzetet. A régi iskola épületét újítanák fel erre a célra, amely tagintézményként működhetne, s így enyhítenének a helyhiányon. A másik feladat a Bacsó Béla út aszfaltozása. A közel négyszáz méteres szakasz felújítására mindenképp pályáznak.

Mátraderecskén a legfontosabb feladat a sportcsarnok, s az ott található szálláshely korszerűsítése lenne, hiszen a régi épület fenntartására, üzemeltetésére rengeteg energiát és pénzt kell fordítani. Ezen kívül megpróbálják a belterületi utakat is rendbe tenni, ha sikerül nyerniük. Itt szeretnének egy játszóteret is építeni, s a köztereket szebbé varázsolni. Ezek a létesítmények nemcsak a helyieket, hanem az idelátogató több ezer vendéget is szolgálnák.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a pályázatokat a Magyar Államkincstár bonyolítja le, a nyertesek rövid időn belül hozzájuthatnak a támogatási összeghez, és a pályázatok előfinanszírozottak lesznek. A falusi közszolgáltatások minőségének javítására összesen 75 milliárd forint áll rendelkezésre. Az üresen álló egyházi tulajdonú épületek – volt parókiák, plébániák, egyházi iskolák – felújítása mellett a programok szervezését, eszközvásárlást és a közösségi életet szervező személyek bérének és járulékának a költségeit is támogatják. Az egyházak pályázhatnak temetők felújítására is.