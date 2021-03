Majd' 50 ingatlant adhat el az egri önkormányzat

Az önkormányzat újra ingatlanoktól válhat meg. Az egyik legfrissebb polgármesteri rendelet szerint ugyanis több tucat telket és épületet szeretnének eladni.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev jelöltségétől tart leginkább a Momentum

A márciusban megjelent polgármesteri határozatok a város több részét is érintik. Felsővárostól a Lajosvárosig összesen negyvenhét területet jelöltek meg, melyet előkészítenének eladásra. Ezek hasznosításával teljesen beépülne az Almagyar-domb északkeleti oldala, mivel az ott ma még üresen álló terület jó részét, harminchárom telket említ a határozat. Az ingatlaneladásról szóló polgármesteri határozatok a közgyűlés korábbi döntéseire hivatkoznak.

A 115/2020.(VII30) számú határozatukkal ugyanis elrendelték az önkormányzat vagyonának, ingatlanvagyonának felülvizsgálatát a forgalomképesség, a használat és hasznosítás jogszerűsége, az eredményesség és jövedelmezőség szempontjából. A következő, 116/2020. (VII.30.) számú határozatukkal pedig a feladatellátáshoz nem szükséges, használaton kívüli, bérleményként alulhasznosított, városi stratégiai fejlesztésekhez és azok tartalékképzéséhez szükségtelen, valamint jogellenesen elfoglalt és használt ingatlanok gazdaságilag előnyös feltételek, a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati rendeletek előírásainak szigorú megtartása melletti értékesítésének előkészítését rendelték el.

A dokumentumok szerint kormányának otthonteremtési programjához igazodva első körben a lakóingatlan-fejlesztésre alkalmas területeket mérték fel. Ahogy azt említettük, a telkek nagy része az Almagyar-dombon található, ami a város egyik frekventált része családi házas építkezések szempontjából. Az értékes területekért pedig magasabb árat lehet kérni. Ezenfelül az látható, hogy amelyik ingatlanra most vagy a közeljövőben nincsen szüksége a városnak, esetleg amiről úgy gondolják, hogy több bevételt is termelhet, mint jelenleg, azt is megjelölték az eladás előkészítésére.

Az elképzelésük alapja az lehet, hogy a járvány közepette fennálló költségvetési hiány mellett ne álljanak kihasználatlanul városi telkek és épületek. Minderről természetesen megkérdeztük a városvezetést is. Arról érdeklődtünk, hogy mi az oka a nagyszámú ingatlanértékesítésnek, és hogy ezek a döntések a költségvetés bevételének növeléséhez szükségesek-e. Érdeklődtünk arról is, hogy összesen hány telket kíván értékesíteni az önkormányzat, s ezektől mekkora befolyó összeget vár a városvezetés.

– Egyelőre nem kíván a városvezetés ez ügyben nyilatkozni – írták szűkszavú válaszukban.