Majd három évtizede kápráztatnak el az egri mazsorettek

Az Egri Majorette Egyesület 1992 óta működik, a szervezetet Kovácsné Bretus Éva alapította. Vele beszélgettünk a kezdetekről, a jelenről, s a jövőről.

– Ebben az időszakban alakultak az első majorette együttesek, néhány rendezvényen lehetett találkozni már működő csapatokkal – beszélt a kezdetekről a művészeti vezető. – Engem rögtön elvarázsolt a botforgatás, a tánc, a lányok, s a fúvószenekarok közös produkciójának hangulata. Először csak osztálytársakkal összefogva indultunk, de látva a sikerét, népszerűségét az akkori Ifjúsági Házban már elindítottam az első utánpótlás csoportokat is. Szép és izgalmas, de egyben nehéz volt a kezdés, de sok-sok utánajárással, szervezéssel sikerült mindent megvalósítani.

Felsorolni is nehéz közel harminc év sikereit

– A siker sok mindent jelent számomra: nemcsak a külföldi és a kiváló szakmai eredményeket, hanem azt is, amikor egy félénk gyermek a közös munkának köszönhetően bátran kiáll a közönség elé, amikor nem kelletlenül, hanem Szeretlek Éva néni feliratú rajzokkal szaladnak be a picik az edzésre, s vidáman mennek haza – büszkélkedett. De természetesen büszkék a nemzetközi kiemelt arany minősítésre, az országos fesztiválokon kiérdemelt közel 150 arany, s kiemelt arany oklevélre, a különdíjakra, a sok rendezvényre, melyeket megvalósítottak a városban.

– Büszke vagyok az egyéni, majd az egyesületnek megítélt Nívódíjra, de hatalmas örömmel tölt el, hogy Eger önkormányzata Kiváló Munkáért kitüntetéssel jutalmazta tevékenységemet – tette hozzá. Kiemelte, a sikerekhez szükség van segítőkre. Ő a családjára számíthat, a gyerekek a szüleikre. Az egyesületnek viszont évek óta támogatója a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Egy majorette egyesület valójában félkarú óriás élőzenei kíséret nélkül. Sok zenekarral dolgoztak a 27 év alatt, de néhány éve egymásra találtak a Kovács Henrik karnagy vezette Szihalmi Fúvósokkal, akikkel kiváló kapcsolatot ápolnak.

Folyamatosan épül a szervezet

Ma már az ovis korosztálytól a felnőttekig minden korosztály megtalálható a csapatban. Jelenleg kilenc csoportban 130-an vesznek részt a munkában. Az edzéseket heti két alkalommal tartják, de a fellépési időszakhoz közeledve ezeken emelnek attól függően, hogy melyik csoport milyen rendezvényre, versenyre készül. Minden évben várnak és vesznek fel új érdeklődőket, akik, ha megtetszik nekik, akkor bekapcsolódhatnak a korcsoportjuk munkájába.

Az idei versenyekről, s a célokról

– Nagyon jól sikerült ez az év is. Sok rendezvényen szerepeltünk, örömmel fogadjuk a várostól érkező felkéréseket, számos Heves megyei településen is bemutatkoztunk. Az elmúlt tanévben alakult ovis csoportunk idén mutatkozott be először a közönségnek. A gyermek- és ifjúsági csoportjaink országos versenyeken a legszebb eredményeket érték el. Nagy sikerrel valósítottuk meg – huszonegyedszer – a tanévzáró Zenés Parádénkat, amelyet több száz ember nézett végig a Dobó téren. A Csillagfény és a Felnőtt csoportjaink a Szihalmi Fúvósokkal közösen nagyszerű hangulatú olaszországi vendégszereplésen vettek részt – sorolta Kovácsné Bretus Éva.