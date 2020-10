Már 1500-nál is több koronavírus-fertőzött van Heves megyében

A járvány második hullámának emelkedő szakasza zajlik Magyarországon, ami miatt számítani kell a fertőzöttek számának további növekedésére.

2079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 63 642 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 63 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1535 főre emelkedett, 16 646-an pedig már meggyógyultak – írja a koronavirus.gov.hu. Az aktív fertőzöttek száma 45 461 fő. Az aktív fertőzöttek 27 %-a, az elhunytak 35%-a, a gyógyultak 29%-a budapesti. 2891 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen.

Heves megyében a kedd délelőtti adatok szerint 1508 a fertőzöttek száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 1615, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 4014, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 1909 igazolt fertőzöttről számoltak be.

A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma dinamikusan emelkedik. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben.

A kormány javaslatára az Országgyűlés hétfőn újabb a járvány elleni védekezést erősítő intézkedésekről döntött, emelkedik a büntetés összege a hatósági házi karantén megszegése esetén és a külföldről hazatérők esetében a határátlépését követően – külön közigazgatási határozat nélkül is – automatikussá válik a hatósági házi karantén elrendelése.