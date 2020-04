Már a csekkért se kell a postára menni: videón a most nélkülözhetetlen app használata

A koronavírus-járvány miatt igyekszünk minimálisra szorítani a társas érintkezéseket. Postára azonban továbbra is sokan járunk, a csekkek miatt. Viszont már erre sincs szükség.

A veol.hu készített bemutató videót az iCsekk alkalmazásról, amelyet telefonunkra letöltve kikerülhetjük a postai csekkbefizetést, hiszen otthonról, akár a kanapánkon ülve is elintézhetjük számláink rendezését. A koronavírus miatti veszélyhelyzetben ezzel még inkább csökkenthetjük a személyes kontaktusok számát, de akár idős rokonainknak, ismerőseinknek is segíthetünk. Ahogy a Magyar Posta is írja, a biztonságos és kényelmes megoldással mobilunkról, bankkártyánkat használva, a papír alapú csekkeken található QR-kóddal tudjuk fizetni a csekkeket.

Emellett egyébként mobiltelefon-egyenleget is lehet vele feltölteni, és több szolgáltató is elérhetővé tette (szűkebb hazánk területén a Heves Megyei Vízmű Zrt.), hogy így egyenlítsék ki számláikat az ügyfeleik. Az iCsekk alkalmazás használata ingyenes, a fizetési tranzakció bankkártyás vásárlásnak minősül, melynek díja bankonként eltérő lehet. A rendszer biztonsági megoldásai a banki rendszerek biztonsági megoldásaival egyenértékűek. Az app letölthető Google Playről androidos, és App Store-ból IOS készülékre is.

Lássuk mindezt a gyakorlatban: