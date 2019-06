Már a tizenötödik évét ünnepli az egri Rotary Club

A Rotary Club Eger másfél évtizede, 2004. május 16-án alakult meg azzal a céllal, hogy segítse a világ jobbá tételét a Rotary International szellemében. Gyetvai Zsolttal, az egri Rotary soros elnökével beszéltünk a klub életéről, s a tervekről.

– A Rotary Club Eger tagjai olyan emberek, akik hisznek az emberbaráti segítség fontosságában, szakmájukban és a magánéletükben magas etikai normákat követnek. Támogatják a békére törekvést, a nemzetek közti jó viszonyt – szögezte le Gyetvai Zsolt.

Rotaryt húsz személy alapíthat, így történt ez Egerben is. A mottójuk: cselekvő humanizmus, ez a vezérelv. Az elnök beavatott ennek gyakorlati megvalósulásába is: – Minden héten találkozunk, megbeszéljük aktuális ügyeinket. Folyamatosan kapunk megkereséseket is, ezekről döntünk.

Visszatekintettünk a kezdetekre is. Gyetvai Zsolt közölte, két dolog kíséri a klub életét 15 éve. Az egyik a nyelvvizsgaprogram, ami az első időkben a hátrányos helyzetű középiskolások nyelvvizsgaköltségének átvállalását jelentette, ma a felkészítő tanfolyamokat állják. A másik az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) megyei szervezetének a támogatása.

Az idei terveket sem mellőztük beszélgetésünkkor.

– A gyermekek egészségére és szervezetére jótékonyan ható sószobát szeretnének kialakítani az Epreskert úti Óvodában – fejtette ki az elnök. – Annak fedezetét adománygyűjtéssel teremtjük elő, s nagyszabású programot hirdetünk augusztus 20-ra. Csaknem kétezer darab, számozott játékkacsát indítunk el a kórház mögötti hídtól, majd a Végvári vitézek terénél kifogjuk őket. Az elsőként célba ért kacsákért ajándék jár a rajtuk szereplő számmal rendelkező adományozóknak.

Hozzátette, azért a sószobára esett a választásuk, mert rohamosan terjednek a légúti, légzőszervi betegségek, egy ilyen helyiséggel tehetnek ellene. Gyermekjógát, s relaxációt szeretnének tartani azért, hogy a test gyógyítását összekössék a lélekével.

Az idén még egy fontos dolog történt. Több év hányattatás után ismét megjelent városunk főterén, új helyén az átalakított Tapintható láthatatlan térplasztika, Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész alkotása.

– Eger önkormányzata és klubunk közös munkája eredményeként az újjáépített belvárost hűen tükröző mű újra megcsodálható – hívta fel a figyelmet Gyetvai Zsolt.

Említést tett ifjúsági szervezetükről is, az Interactról, ahol középiskolások munkálkodnak rotarys stílusban. A kerek születésnapon díjakkal, emléklapokkal és jeles eseményeiket felelevenítve emlékeztek. Ünnepségüket megtisztelte testvér klubjuk az RC Miskolc-Tapolca és új testvér klubjuk az RC Marosvásárhely Téka, akikkel egy hónapja írták alá testvérklub-nyilatkozatukat. Egy mondatban összegezte az egri Rotary Club hitvallását: Jó ügyek mellé jó!