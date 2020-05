Már az egész világot bejárta a kitüntetésben részesülő gyöngyösi zenetanár

A Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa kitüntetést idén Szabó Viola, a Pátzay János Katolikus Zeneiskola zenetanára is megkapja. A tanárnőt, aki lassan harminc éve oktat a városban, azelőtt bejárta a világot a zene révén, mégis a tanítás szépsége fogta meg igazán.

– Igazán nagy meglepetés és hatalmas megtiszteltetés, hogy ily módon méltatják a munkámat – mondja lapunk kérdésére Szabó Viola, aki közel harminc éve a Pátzay János Katolikus Zeneiskola tanára. Ő az egyik, aki idén a gyöngyösi képviselő-testület által alapított Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa kitüntetést kap. – Jelenleg klasszikus hegedűt tanítok az iskolában, de másik nagy szenvedélyem, a népzene iránti rajongásom is kiélhetem az Eszterházy Károly egyetemen óraadó tanárként – teszi hozzá.

A népzene nem csupán tananyagként volt jelen az életében. Főiskolás korától a debreceni Délibáb együttes tagjaként, s egyéb produkcióknak köszönhetően koncertkörutakon bejárta Európát, de megfordult Vietnámban, és a nyolcvanas években Amerikában is több hosszabb turné részese lehetett, ám van már mögötte lemezfelvétel is.

– Életem egyik meghatározó élménye volt ez az időszak is. Sokfelé megfordultam, sok mindent láttam, ami úgy gondolom, rendkívül hasznos tapasztalat volt, amelyet most is tudok kamatoztatni – fogalmaz Szabó Viola. Pályája kezdetén a debreceni Csokonai Színházban játszott, ami mint mondja, hatalmas élmény volt.

– Ott gyakorlatilag egyszemélyes zenekarként működtem. Aztán az egri Gárdonyi Géza Színházban és a bábszínházban is közreműködtem zenei szerkesztőként s az együttesben is játszottam. Volt rengeteg előadóestünk is. Elbűvölt a világuk, imádtam a színpadon lenni, úgy éreztem, egy álom válik valóra – magyarázza a tanárnő.

Végül aztán a zenekar feloszlott, így magánéleti változások hatására és a szakmai fejlődés miatt fordult a szeme Heves megye felé, így került Gyöngyösre. Mint mondja, egyáltalán nem bánta meg, hogy a tanári pálya felé terelte a sors, megtalálta benne számítását.

– Hamar ráéreztem a tanítás ízére. Ennek a szépsége a tapasztalat és a mesterségbeli tudás átadása. Valakinek vagy megvan ez a képessége vagy nincs – magyarázza, s hozzáteszi: azt mondják, sok tehetséges ember nem képes továbbörökíteni diákjainak a saját tudását, hiába zseniális abban, amit csinál, nem találja meg az utat a diákhoz. – Szavakba foglalni azt, ami szavakba foglalhatatlan, nos nehéz. A hosszú évek alatt volt néhány kiugróan tehetséges növendékem. Számomra a valódi pedagógiai siker nem az, mikor egy zenei virtuózt nevelhetek ki, hanem az, mikor egy kezdetben kevésbé tehetséges diákon látom, hogy fejlődik a zenei ízlése – hangsúlyozza a tanárnő. Jelenleg ez képviseli a fő vonalat az életében, de emellett persze játszik a helyi kamarazenekarban is, hiszen igyekszik tevékeny maradni szabadidejében is.