Már csak leszámolni mentek, húsz év után bezárt az üzem

Az utolsó munkanapjukat töltik ma a Lear Corporation Hungary Kft. pipishegyi telephelyén megmaradt dolgozók. A cég ugyanis húsz év után bezárja az üzemet és a gyártást tőlünk keletebbre, szomszédos országokba viszi.

Utolsó napjait töltötte a héten Nagy Ferencné a Lear Corporation Hungary Kft. gyárában. A csaknem ötszáz embert foglalkoztató üzem alkalmazottjainak többsége azonban nincs elkeseredve, többen is azt mondják, aki akar, az tud dolgozni jövőre is. Bár nevüket nem szerették volna elárulni, de azt szívesen megosztották lapunkkal, hogy a környékbeli cégeknél könnyedén el tudtak helyezkedni. – Felszippantottak bennünket – fogalmazott az egyik munkavállaló, aki több mint tizenöt évet húzott le a gyárban. Nagy Ferencné azonban egyelőre még nem keresett új állást.

– A nyugdíjazásom után jöttem ide dolgozni, már öt éve itt vagyok – mondta. – Szerettem, jó helyem volt, sajnálom, hogy vége, de most egy-két hónapig az unokákkal töltök több időt, aztán keresek valami új munkát.

A Lear a Gyöngyöstől mintegy 50 kilométerrel távolabbi telephelyén a négyszázötvenkét dolgozójából mintegy százötvennek ajánlott fel Gödöllőn álláslehetőséget, amelyet alig harmincan vállaltak el – tájékoztatott a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnöke. Kozma Zsolt kifejtette, a lehetőséget azok kapták meg, akiknek lakóhelye a gödöllői gyár közelében van, vagy a cég buszjárata a településükön közlekedik. Elmondta azt is, hogy nyár óta tartott a bizonytalanság a bezárással kapcsolatban és októbertől már lehetett tudni, hogy elviszik innen a gyártást.

– Sokáig bizakodtunk, de az elmúlt tíz évben is a vállalat folyamatosan kiszervezte innen a termelést az olcsóbb munkaerő-költségű országokba. Ukrajnában, Szerbiában, Romániában is vannak telephelyei a cégnek. Tavalyelőtt Újvidéken építettek gyárat, ahol már csaknem 3500 ember dolgozik. Amikor eldőlt a bezárás, igyekeztünk olyan végkielégítési csomagot kiharcolni a munkavállalóknak, amellyel ők is elégedettek, és ez úgy tűnik sikerült is.

A szakszervezeti elnök hozzátette, hogy a jövőben sem engedik el tagjaik kezét, munkahelykereséssel és tanácsokkal is szolgálnak, ha kell. Szavai szerint akik itt dolgoztak és több évet lehúztak, azok máshol is megállják majd a helyüket.

A gyárbezárás okáról a magyarországi vezetőségnél is érdeklődtünk, ám ezzel kapcsolatban hivatalos információt nem kaptunk. A gödöllői üzem HR-osztályának levele szerint, kérdésünket továbbították az anyacég felé, válasz esetén jelentkeznek.

Kozma Zsolt erről úgy vélekedett, hogy a kábelkorbács-üzletágat, amely eddig itt működött, tovább nem éri meg a cégnek hazánkban fenntartani, ezeket a kézi munkákat ugyanis nem lehet robotizálni, s a külföldi munkaerő olcsóbbnak bizonyul.

„Záróbuli” – hirdeti egy plakát a bejárati ajtón. December végén még utoljára találkozhatnak, akik sok esetben két évtizeden át naponta jártak fel a hegyre.

