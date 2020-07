Már csak néhány napig zúgnak a kombájnok Heves megyében

A későn jött eső segített a gazdálkodóknak, akik most az árakat várják és a kapások jó eredményében is bíznak.

A befejezéséhez közeledik a nyári betakarítás Heves megyében, a kalászosok túlnyomó része már a magtárakba került, igaz, a június elején beköszöntött medárdi időjárás megnehezítette a mezőgazdászok munkáját.

– Jó közepes termést takarítottunk be, a vége felé néhány gyengébb táblával. Az őszi búza eredménye nálunk öt, öt és fél tonna hektáronként, a repcéé pedig két és fél, három tonna között alakult. Az árpa hat és fél tonnás hektáronkénti átlaga jónak mondható – ismertette a Füzesabonyi Agrár Zrt. eredményeit Antal Balázs, a társaság termelési vezetője.

– Akadozva folyt a munka, a későn érkezett tavaszi eső miatt volt, hogy napokig álltunk a kombájnokkal, s többször előfordult, hogy csak negyed napokat dolgoztak a gépek, mert érkezett a csapadék. Harminc hektáron még most sem tudtuk begyűjteni a termést, pedig háromszor fogtunk hozzá – vázolta az esős időszak kihívásait Antal Balázs.

Füzesabonyra egyébként tegnap kora délután is nagy eső zúdult. A termés minősége viszont a szakember szerint jó lett. A repcemagok olajtartalma kissé elmarad az előzőleg várttól, a búza viszont malmi minőségű lett, csak a betakarítás vége felé arattak takarmány­minőségű gabonát a gazdaságban. A meleg és csapadékos, párás időjárás magában hordozta a gombák elszaporodását, viszont az ezek elleni védekezésük jól sikerült, magyarázta Antal Balázs.

A gabonapiac még nem igazán indult be. A régióban az árak átlagosak, a búza tonnája ötvenezer forint körül alakul, de még nincs rá kereslet. A repce ára viszont kissé emelkedett, ami köszönhető annak is, hogy a dunántúli hozamok elmaradtak a várttól, és Nyugat-Európában is gyengébb lett a termés. Arrafelé viszont keresik is a terményt, amelyet az üzemanyagok készítésére, keverésére is fölhasználnak, azaz szélesebb körűen alkalmazható, mint a búza. Lassan Nagyfüged környékén is megpihentnek a kombájnok egy időre.

– Március közepéig megfelelő volt az időjárás, majd beköszöntött az aszály, s az utolsó pillanatban érkezett a csapadékos idő, ami mostanra már akadályozza is az aratást, a szalma bálázását vagy utóbbiak összeszedését. A termés viszont közepes vagy annál is jobb. Az árpával kezdtünk, majd a búza következett, ebből már csak két nap van hátra. A minőség általában hatvan-negyven százalékban szokott étkezési és takarmány lenni, nálunk most ennél jobb az arány, igaz, a minősítési adatok még nem érkeztek meg. Ellenben országosan talán rosszabb híreket hallani, több helyen volt probléma a betakarítással. Mindezek a körülmények befolyásolják majd a felvásárlási árakat is. A búza esetében minőségtől függően 42–52 ezer forintos tonnánkénti árakat hallani, de a nagyon jó étkezési minőség esetében 56 ezer forintot is említettek – mondta Bernáth József, a nagyfügedi Bonafóra Kft. ügyvezetője.

A gazdálkodó elmondta, a szalma begyűjtése is csúszik most, esetükben például három-négy nappal később tudtak bálázni, mert az aratást követően a szalma esőt kapott. A sok csapadék miatt pedig várni kell a bálák kiszállításával, hogy a járművek ne nyomják agyon a földet. Hozzátette, a néhány napon belül befejezendő aratás után a legfontosabb kérdés a terményárak alakulása lesz a gazdálkodók számára, ettől függ a jövedelmezőség, s az, hogy például tudják-e fizetni a gazdák a gépek hiteleit. Az, hogy ki meddig tud kivárni az értékesítéssel, függ a tárolókapacitástól és a likviditási helyzettől is.