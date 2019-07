Már csak pár napot kell várni a hazai görögdinnyére

Még nagyjából egy hét, hogy a piacokon megjelenjen a lédús, mézédes magyar görögdinnye. Addig marad a többnyire szeletekben kínált külföldi gyümölcs, bár sárgadinnyéből már ehetünk kitűnő hazait.

A piacokon még nem nagyon látni, hogy dinnyeszezon van, az egrin csak néhány standon találni a közkedvelt nyári finomságból. A sárgának kilójáért akár 600 forintot is elkérnek, a ­külföldi görög kilója pedig 400–450 forint körül mozog, de a nagyáruházakban van, ahol csak 300 forint kilogrammonként.

Az egyik kofa az egri piacon elmondta, még nagyjából egy hetet kell várni görögből a hazaira, az időjárás ugyanis nem kedvezett a gyümölcsnek. Soknak még narancssárgás a közepe, tehát nem elég érettek, még nem éri meg leszedni. Aki nagyon akar, az kaphat külföldit, de ezt főként szeletekben viszik. Sárgadinnyéből viszont már bőven kapni finom hazait.

Az idei görögdinnyeszezon a májusi hideg idő miatt csúszik, viszont kiváló minőségű lesz a termés, mivel a napsütéses órák száma és a csapadékmennyiség is kimagasló volt a gyümölcsökre – mondta el a Heolnak Pócs János. A Magyar Dinnyetermelők Egyesületének megyei alelnöke hozzátette, mivel később kezdődik a szezon, tovább is tart majd, várhatóan szeptember végén is lesz még magyar dinnye az árusoknál. Ráadásul a többi termelő ország lassan befejezi a szezont, így a magyar gyümölcs fog élre kerülni a piacokon.

A szakember arról is szólt, hogy nem várható idén drágulás. Mint mondta, jelenleg a görögdinnye kilónkénti ára átlagosan 350 forint körül mozog, de ez a szokottak szerint folyamatosan csökkenni fog. Amennyiben legalább kilónként 100 forint felett tudják az árát tartani egész nyáron, az nagy siker lesz a termelők számára. Hozzátette, az elmúlt években volt rá példa, hogy a nemzetközi áruházláncok már a hazai dinnyeszezon kezdetén akcióztak, ezzel jelentősen befolyásolták az árak alakulását, ellehetetlenítették a gazdákat, akik nem tudták felvenni a multik kedvező áraival a versenyt. Emiatt évről évre csökken a hazai dinnyetermesztők száma. Hangsúlyozta, a vásárlók is tehetnek azért, hogy ez megváltozzon, azzal, hogy a jó minőségű hazai gyümölcsöt választják. Ha azonban nem változik a helyzet, az hosszú távon a dinnye árának emelkedéséhez vezethet, mert minél kevesebb lesz a termesztő, annál kevesebb lesz a minőségi hazai termés, és drágulni fog az ára. Hozzáfűzte, a heves-jászsági termőkörzetben mintegy 360 hektáron termesztenek görögdinnyét, és 30 hektáron sárgadinnyét.

Pócs János elmondta, ha valaki bizonytalan, hogy honnan származik az adott görögdinnye, az legjobban a gyümölcs szárát megvizsgálva juthat dűlőre. Amennyiben frissen van vágva a szára, és egészséges zöld színű, akkor hazai a dinnye, ha viszont el van száradva és fonnyadt, akkor valószínűleg már régen levágták, és feltehetően nagy utat tett meg külföldről, hogy a polcokra kerülhessen.