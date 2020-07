Már Heves megyében is kézzel foghatók a nemzeti konzultációs kérdőívek

A kormány a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációt azért indította, hogy egy esetleges járvány elleni védekezés még hatékonyabb lehessen a jövőben. Hevesben 241 ezer kérdőívet kézbesít a Magyar Posta Zrt. július 23-ig.

Július 16-tól kezdődően folyamatosan érkeznek a konzultációs küldemények a Heves megyei településekre – tájékoztatta a Heolt kérdésünkre Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője.

Elmondta, hogy szűkebb hazánkban csaknem 241 ezer konzultációs küldeményt – ebből Egerben 42 ezret – kézbesítenek a postások, erre öt munkanap áll a kézbesítők rendelkezésére. Ezen időszak alatt kell a járásukhoz tartozó összes borítékot a címzettek levélszekrényébe helyezniük, azaz legkésőbb július 23-ig mindenki megkapja a nemzeti konzultációs kérdőívet. A kiszállítás az ütemezésnek megfelelően, fennakadás nélkül halad.

A konzultáció 13 kérdést tartalmaz. A kormány a járványügyi intézkedésekről, az egészségügyben fenntartandó készültségről, az idősotthonok védelmének erősítéséről, a védekezéshez szükséges felszerelések hazai előállításáról, a családok és a tanárok ingyenes internethasználatáról, állandó járványügyi szolgálat bevezetéséről is kéri az emberek véleményét. A gazdaságot érintő kérdések között arra is választ várnak, hogy a lakosság szerint a védekezés idején a bankoknak és multinacionális vállalatoknak hozzá kellene-e járulniuk a felmerülő költségekhez, illetve, hogy ösztönözni kell-e a hazai termékek vásárlását és a járvány után is fenn kell-e tartani a munkahelyvédő és -teremtő programokat. Két kérdés a migrációt érinti.

A kormány célja a nemzeti konzultáció elindításával az, hogy a vírus elleni védekezés még hatékonyabb lehessen, ha az országnak – egy esetleges második hullámban – újfent fel kellene vennie a harcot a láthatatlan ellenséggel. Ez fontos, mert az intézkedések úgy a leghatékonyabbak, ha nagy mögöttük a társadalmi támogatás.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott bejelentette, hogy a nemzeti konzultáció honlapját is akadálymentesítették, így annak kitöltése minden magyar polgár számára biztosított. A kitöltött kérdőívet augusztus 15-éig díjmentesen postai úton vagy akár online is el lehet küldeni.