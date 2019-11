Már kérhető az oltás az influenza ellen

Megérkeztek az influenza elleni oltóanyagok, amelyeket a háziorvosi praxisoknál máris igénybe vettek az emberek. Szerencsére még nem érkezett jelzés ilyen megbetegedésről, a felső légúti vírusos nátháról viszont igen.

Dr. Kristofori György siroki háziorvos lapunk kérdésére úgy fogalmazott, már sok pácienst oltott be október óta.

– Rendkívül korán érkezett az idén az oltóanyag, habár akkor még nem volt nagy az oltási kedv. Most viszont minden nap adjuk be az injekciókat, ez az ellenanyag hatvan év felett mindenkinek ingyen jár, állapottól függetlenül – ismertette a doktor, hozzátéve, járványügyi szempontból egyelőre csend van, semmi hír nincs influenzáról. Most inkább felső légúti vírusos náthával fordulnak a gyógyítókhoz a páciensek. Hangsúlyozta, ajánlja az oltást – amelynek beadása után két hét alatt alakul ki a védettség –, valószínűleg a járvány év vége felé vagy jövő év elején jelentkezhet.

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár ismertette, hogy a hatvan év felettiek számára már térítésmentesen elérhető 1,3 millió adag influenza elleni oltóanyag. A várandós kismamák, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a veleszületett vagy betegség, kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedők kaphatják meg díjmentesen a védőoltást. Négyezer adag áll rendelkezésre a három év alatti – de fél évnél idősebb – gyermekek megóvására. Aki a mostani influenzaszezonban tervezte a gyermekvállalást, annak is ajánlott beadatni az injekciót, javallott továbbá a térítésmentes védőoltás az egészségügyi intézményekben és az állattartás területén dolgozóknak is.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az influenza elleni védőoltás az idén is háromkomponensű, két A és egy B vírusvariánst tartalmaz. Az oltóanyagban nincs élő vírus, ezért megbetegíteni nem tud. Lényeges, hogy akik nem jogosultak a térítésmentes védőoltás beadatására, azoknak gyógyszertári forgalomban, orvosi rendelvényre érhető el az oltóanyag.

Október elején Heves megyében is megkezdte munkáját az influenzafigyelő szolgálat. A megye minden ötödik háziorvosi praxisa hetente szolgáltat adatokat a jövő év huszadik hetéig. A figyelőszolgálatra felkért 41 háziorvosi praxis adatainak rögzítése alapján szep­tember 30-tól 2020 huszadik hetéig tartó idényben nyomon követhető az influenzaszerű megbetegedések alakulása megyénkben. A kijelölt praxisok között 14 vegyes háziorvosi, 14 felnőtt-, valamint 13 gyermekorvosi körzet van.

Virológiai ­mintavételekre, adatgyűjtésre a figyelőszolgálatra kijelölt háziorvosok közül megyénkben három figyelő­orvost kértek fel: egy hatvani felnőttháziorvost, egy ­egri gyermekorvost, valamint egy vegyes körzetet működtető családorvost Erdőtelekből. Ezen körzetek a megbetegedési adatok mellett rendszeresen küldenek vizsgálati anyagot az influenzaszerű panaszokkal hozzájuk forduló páciensektől.