Már készülnek a szezonra a hajók a kiskörei bázison

Már megkezdték a nyaralóhajók felkészítését az idei szezonra a kiskörei bázison. A vízijárműveket tavaly vetették be először élesben. Bár a próbaszezont nagy mértékben befolyásolta a koronavírus járvány, így sem lehetett panasz az érdeklődésre.

Még 2017 végén, kormányhatározat döntött a nyaralóhajózás meghonosításáról, mely Európa-szerte nagy népszerűségnek örvend. Az új szálláshely-szolgáltatás már a kezdetben, a próbaüzem alatt is meglehetősen kelendőnek bizonyult. A járványhelyzet azonban – ahogy a turizmus más területén – itt is éreztette hatását.

A Mahart Zrt. Köre Kikötőjének vezetőjét ottjártunkkor nem az irodájában találtuk meg, hanem hátul, a csarnokban. Munkatársaikkal éppen az egyik hajó testének alját tisztították, majd felületkezelték algamentesítővel. Mindegyiken elvégzik ezt a munkát. – Azon dolgozunk, hogy az összes hajó felkészítését, karbantartását március végére befejezzük – fogalmazott Katona György. Jelenleg húsz jármű várakozik a csarnokban, itt tárolják ezeket télen. Közülük tizenkettő marad Kiskörén a szezonra, nyolcat pedig a tokaji báziskikötőbe visznek, azokat ott vehetik birtokba az érdeklődők.

A szakember elmesélte, a tavalyi szezon csúszással indult, a lezárások miatt sok külföldi vendég kényszerült lemondani foglalását. Ugyanakkor – amikortól lehetőség volt rá – a magyar érdeklődők is szép számmal érkeztek hozzájuk. Általában több napos bérlés esetén lehet birtokba venni a nyaralóhajókat, ám tavaly az egynaposra is volt példa. Sőt, esküvői fotózás helyszínéül is választották az egyik járművet. Később aztán a nyár folyamán a külföldi vendégek is szívesen töltöttek el hosszabb időt a hajókon. Érkeztek például németek, lengyelek, belgák is.

Katona György arról is szólt, a pandémia mellett nehezítette a helyzetet, hogy a Tiszalöki Vízlépcsőt felújítás miatt tavaly lezárták, emiatt lerövidült a bejárható szakasz is a Tisza-folyón. Úgy tudja, a munkálatokat már befejezték.

Arról is szólt, idén szeretnék, ha az egyes kikötőhelyeken – így például Tiszacsegén, Tiszabábolnán, Tiszafüreden, stb. – sikerülne még több ráépülő, idegenforgalmi szolgáltatást létrehozni a nyaralóhajózás érdekében a településvezetőkkel történő közös munka eredményeként.